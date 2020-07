Nächste Mini-Konsole – Sega kündigt Astro City Mini an

Mini Konsolen sind momentan voll im Trend. Nintendo legte mit dem NES Mini den Grundstein und seit dem wächst der Markt an den kleinen Konsolen stetig weiter an. Sega hat nach dem Mega Drive Classic und dem Mini Game Gear jetzt eine neue Konsole angekündigt, ein Mini Arcade Cabinet namens Astro City Mini.

Das Astro City Mini ist eine Miniaturausgabe des ikonischen Arcadeautomaten aus vergangenen Tagen. Das Gerät hat 36 Spiele vorinstalliert, wobei Sega erst 10 Titel enthüllt hat:

Alien Syndrome

Alien Storm

Altered Beast

Columns II

Dark Edge

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe: Revenge of Death Adder

Tant R

Virtua Fighter

Das Geheimnis um die noch verbleibenden 26 Spiele wird wohl demnächst ebenfalls gelüftet. Es ist gut vorstellbar, dass Klassiker wie beispielsweise Sonic oder Ecco the Dolphin ebenfalls mit auf dem Astro City Mini dabei sein werden.

Die Mini Konsole ist mit einem kleinen Bildschirm, einem 8-Wege Joystick und 6 Arcade-Buttons ausgestattet. Dabei ist es dem Spieler überlassen, ob er die Games am Bildschirm oder via HDMI-Verbindung am großen TV spielt. Dank mehrerer USB-Slots können noch weitere Controller angeschlossen werden, so dass man auch im Multiplayer spielen kann.

Momentan hat Sega das Astro City Mini nur für Japan angekündigt. Wir hoffen inständig auf einen weltweiten Release, damit man nicht auf teure Importe angewiesen ist. Der Preis liegt bei 12.800 Yen, was ca. 120€ entspricht.

Quelle: Segabits