Anime on Demand zeigt neben den ersten vier Staffeln demnächst auch My Hero Academia Staffel 5. Gestreamt wird dies Ende März im Simulcast.

My Hero Academia und seine Geschichte

Der Anime, welchen das berühmte Anime-Studio Bones produziert, ist das gegenwärtig am schnellsten wachsende Anime-Franchise der Welt.

Nach dem Erfolg der ersten vier Staffeln und zwei Kinofilmen, die die Herzen der Fans auf der ganzen Welt im Sturm erobert haben, werden die heiß erwarteten Episoden dieser neuen Staffel ab dem 27. März in Japan ausgestrahlt.

Die Manga-Vorlage von Kohei Horikoshi (in Deutschland vom Carlsen Manga Verlag) stammt aus Shueishas Weekly Shonen Jump und entwickelte sich in ganz Europa seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2016 zu einem Bestseller mit Europa-weit mehr als 10 Million verkauften Bänden.

Handlung

Die Geschichte handelt von Izuku Midoriya, einem Jungen, der in einer Welt lebt, in der 80% der Bevölkerung Superkräfte besitzt. Obwohl er selbst über keine verfügt, träumt er dennoch davon, sich selbst zu einem Superhelden zu entwickeln. Zu seinem Glück wird All Might, der berühmteste Superheld der Welt, auf ihn aufmerksam. Dieses Treffen ändert sein Leben und gibt ihm die Chance, die Kontrolle über sein Schicksal zu ergreifen.

Staffel 5 verfolgt die weitere Entwicklung von Izuku Midoriya alias Deku und seinen Mitschülern an der UA Heldenakademie. Eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen den Klassen 1-A & 1-B bahnt sich an. Gleichzeitig sammeln die Bösewichte weiter ihre Kräfte. Außerdem erfährt Deku von einem besonderen „Etwas“, das in ihm erwacht.

Der genaue Ausstrahlungstermin auf Anime on Demand von My Hero Academia Staffel 5 folgt in Kürze.