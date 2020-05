Mortal Kombat 11 Aftermath veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute angekündigt, dass Mortal Kombat 11: Aftermath – eine neue Erweiterung für den Videospielhit Mortal Kombat 11, der erfolgreichste Titel in der Geschichte der Reihe – ab sofort als Download für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie (einschließlich Xbox One X), Nintendo Switch, PC und Stadia erhältlich ist.

Filmreife Story

Das von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelte Mortal Kombat 11: Aftermath liefert eine brandneue filmreife Story-Kampagne, die die Handlung von Mortal Kombat 11 in einer Geschichte über Vertrauen und Betrug fortsetzt, in der verschiedene Zeitalter miteinander verschwimmen. Im fesselnden Story-Modus übernehmen Spieler dabei die Rolle verschiedener Kämpfer, um die epische Saga als Feuergott Liu Kang, der neue Hüter der Zeit und Beschützer des Erdenreichs, fortzusetzen. Lui Kang muss die Hilfe einiger unverhoffter Verbündeter und vertrauter Feinde in Anspruch nehmen, um die Geschichte zweier Welten neu zu schmieden, deren Schicksal in der Schwebe liegt.

Mortal Kombat 11: Aftermath fügt zudem mit der glorreichen Rückkehr von Fujin, dem Gott des Windes, der den Götterältesten zusammen mit seinem Bruder Raiden als Beschützer des Erdenreichs dient, und der vierarmigen Sheeva, Königin der Shokan und halb Mensch, halb Drache, neue spielbare Kämpfer hinzu. RoboCop, der hochentwickelte kybernetische Polizeibeamte, hat seinen ersten Auftritt im Franchise. Peter Weller, der den beliebten Charakter bereits im Originalfilm „RoboCop“ (1987) und der Fortsetzung „RoboCop 2“ (1990) verkörperte, leiht ihm seine Stimme und sein Aussehen. Die Erweiterung enthält darüber hinaus drei Charakter-Skin-Pakete (mit jeweils drei Skins), die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden, und den Skin „Thanks a Million“ von Johnny Cage, der ab heute verfügbar ist.

Neue Stages

Zudem haben alle Besitzer von Mortal Kombat 11 Zugang zu neuen Stages wie den neuen Dead Pool-, Soul Chamber-, RetroKade- und Kronika‘s Keep-Arenen, begleitet von Stage Fatalities, den beliebten Finishing Moves, die die Umgebung nutzen, um Gegner zu besiegen – sowie dem beliebten Friendships-Feature aus den 90ern, das es den Spielern erlaubt, ihre Gegner mit einem Hauch von Güte zu eliminieren.

All diese Features werden ab sofort als Teil des kostenlosen Inhalt-Updates für alle Spieler von Mortal Kombat 11 verfügbar sein, parallel zur digitalen Erstveröffentlichung der neuen Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath.

Die Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection ist die perfekte Gelegenheit für neue Spieler, alle Charaktere, Story-Inhalte und Spielmodi in einem einzigen ultimativen Paket zu erhalten. Diese Sammlung enthält Mortal Kombat 11 mit allen Inhalten aus Mortal Kombat 11: Aftermath und dem zuvor erschienenen Kombat-Pack mit sechs als DLC herunterladbaren Charakteren – Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, Joker und Spawn – plus 25 zusätzliche Charakter-Skins. Die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection wid am 26. Mai digital verfügbar sein und kann ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von € 59,99 in den jeweiligen Digital-Stores vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten bei Kauf außerdem sofortigen Zugriff auf Mortal Kombat 11 und das Kombat-Pack.

Spieler, die Mortal Kombat 11 bereits erworben haben, können jetzt in den jeweiligen Digital-Stores die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath für € 39,99 (UVP) oder das Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat-Pack-Paket für € 49,99 (UVP) erwerben.

Skin-Paket für Vorbesteller:

Alle Vorbestellungen enthalten zum Start das Skin-Paket „Eternal Klash“, das drei neue Charakter-Skin-Variationen enthält: „Unbound Rage“ Scorpion basierend auf Mortal Kombat (2011), „Son of Arctika“ Sub-Zero basierend auf Mortal Kombat: Deception und „Kori Power“ Frost, eine klassische Version des Kriegers der Lin Kuei.

Mortal Kombat 11 ist das neueste Spiel der renommierten Reihe, das eine intensivere, personalisierte Erfahrung als jemals zuvor bietet. Der erfolgreiche Titel ist bis zum Anschlag gefüllt mit Funktionen und Modi für alle Spieler, darunter der allseits beliebte Story-Modus, das benutzerdefinierte Charaktervariationssystem, die Türme der Zeit, die Kampfliga, die Krypta sowie neue und altbekannte Kämpfer, von denen jeder seine mächtigen erdrückenden Schläge und eigene Fatalities in kinoreifen Szenen mitbringt.

Quelle: Warner Bros. Pressemitteilung