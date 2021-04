Moonlight Sculptor – Vorabregistrierung ist jetzt möglich

Die Vorabregistrierung für das Sandbox-MMORPG Moonlight Sculptor aus dem Hause Kakao Games und XL Games im Google Play Store ist jetzt möglich. Die Registrierung im App Store wird in Kürze ebenfalls möglich sein.

Nachdem es in Südkorea und daraufhin auch in Taiwan, Hong Kong und Macao schon etwas früher losging, wird Moonlight Sculptor ab Mai 2021 auch weltweit in 157 Ländern verfügbar sein.

Das Spiel der Entwickler von ArcheAge nimmt uns mit in das virtuelle Spiel „Royal Road“. Dort können sich Spieler für eine von sechs Klassen entscheiden, jede einzelne davon mit anpassbaren Stats und Fähigkeiten. Rollenspiel-Fans legen sich entweder auf die Rolle als Alchemist, Bogenschütze, Magier, Paladin oder Krieger fest, es ist aber auch möglich, anfänglich keine davon zu wählen, um später zum namensgebenden Bildhauer zu werden. Dabei steht es ihnen frei, sich entweder online durch kleine oder große PvP-Scharmützel zu boxen oder sich im Offline-Modus in die Jagdgründe zu begeben und so ohne großen Aufwand XP zu farmen.

Schon jetzt ist es möglich, sich im Google Play Store zu registrieren, um exklusive Consumables sowie sofortigen Zugang zu erhalten. Spieler können sich auch per E-Mail anmelden, um über weitere Informationen und Angebote benachrichtigt zu werden und die exklusive In-Game-Ausrüstung „Breezy Travel Wear“ ihr eigen nennen zu können.

Je mehr Interessierte sich vorab registrieren, desto besser werden die Belohnungen für alle:

100.000 Anmeldungen: 100.000 Gold und zehn Teleportations-Schriftrollen

200.000 Anmeldungen: drei Gesegnete Rüstungsverzauberungs-Schriftrollen sowie drei Gesegnete Waffenverzauberungs-Schriftrollen

300.000 Anmeldungen: drei Buddy-Eier sowie ein Premium-Buddy-Futter (reicht für 3 Tage)

400.000 Anmeldungen: satte 500.000 Gold

500.000 Anmeldungen: 200 Rote Schmetterlinge