Mint Mobile Plus – Ryan Reynolds stellt Streaming-Dienst vor

Mint Mobile Plus ist ein neuer Streaming-Dienst, mit dem Ryan Reynolds aktuell auf sich aufmerksam macht. Auf Twitter hat er ihn vorgestellt und findet, dass jede wichtige Tech-Firma ihren Streaming-Service braucht! Außerdem sei es sogar die erschwinglichste der Welt. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Konkurrenz für Netflix und Co.

Der Streaming-Dienst Mint Mobile Plus ist bereits verfügbar und bietet insgesamt 1 Film an. Reynolds kanadischer Klassiker „Foolproof“. Der Film wird auf der Plattform mit den unterschiedlichsten Covern und Kategorien angeboten. Dadurch wirkt die Oberfläche ähnlich wie bei Netflix, Disney+ und Co.

> Ryan Reynolds als Künstler.

Hier der Tweet von ihm zum neuen Service.

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020

Um den Film sehen zu können ist keine Registrierung erforderlich. Oben rechts seid ihr bereits als Ryan Reynolds angemeldet, sobald ihr die Plattform betretet. Damit beweist der kanadische Schauspieler einmal mehr seinen großartigen Humor und obendrauf uns noch einen lustigen Film spendiert. Der Film wird in Englisch wiedergegeben und hat keine Optionen für die Einstellung von Untertiteln. Hier geht es zum Streaming-Dienst.

Wir dürfen gespannt sein, wie lange die Seite bestehen bleibt und wie sie sich gegen die etablierten Dienste schlägt.