Microsoft Flight Simulator ab sofort verfügbar

Der Microsoft Flight Simulator ist ab sofort auf Windows 10 PC, im Xbox Game Pass für PC (Beta) und auf Steam verfügbar. Erlebe eine atemberaubende Flugsimulation, die mit modernster Technologie, den neuesten Tools und der Unterstützung vieler Partner das bisher realistischste und authentischste Flugerlebnis aller Zeiten bietet.

Das erwartet euch im Microsoft Flight Simulator

Technologisch neue Maßstäbe und eine Vielzahl verschiedener Features warten auf euch:

Lebhafte und detaillierte Landschaften: Taucht ein in eine riesige und wunderschöne Welt mit über 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und vielem mehr.

Taucht ein in eine riesige und wunderschöne Welt mit über 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und vielem mehr. Lebendige Welt: Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig, ebenso wie die Welt des Simulators, mit Live-Traffic, Echtzeitwetter und Tieren.

Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig, ebenso wie die Welt des Simulators, mit Live-Traffic, Echtzeitwetter und Tieren. Hochdetaillierte Flugzeuge: Ihr fliegt in einer Vielzahl von Flugzeugen. Von Leichtflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen. Jedes Flugzeug verfügt über detailreiche und besonders akkurate Cockpits mit realistischer Instrumentierung.

Ihr fliegt in einer Vielzahl von Flugzeugen. Von Leichtflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen. Jedes Flugzeug verfügt über detailreiche und besonders akkurate Cockpits mit realistischer Instrumentierung. Neues Checklistensystem: Passt euer Niveau an. Von vollständig manueller Steuerung bis zum selbstständig geführten Erstflug mit interaktiven Checklisten und Instrumenten.

Passt euer Niveau an. Von vollständig manueller Steuerung bis zum selbstständig geführten Erstflug mit interaktiven Checklisten und Instrumenten. Live-Wetter: Mit dem neuen Wettergenerator schaltet ihr den Live-Wettermodus ein und erlebt Echtzeitwetter. Ebenso genauer Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr.

Mit dem neuen Wettergenerator schaltet ihr den Live-Wettermodus ein und erlebt Echtzeitwetter. Ebenso genauer Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr. Neuer Tag- und Nachtgenerator: Steigt zu jeder Tages- und Jahreszeit ins Flugzeug. Navigiert unter Berücksichtigung von Sichtflugregeln, Nacht-VFR und IFR.

Steigt zu jeder Tages- und Jahreszeit ins Flugzeug. Navigiert unter Berücksichtigung von Sichtflugregeln, Nacht-VFR und IFR. Flugsimulationsmodelle: Eine hochmoderne Physik-Engine mit über 1.000 Kontrollflächen pro Flugzeug simuliert ein realitätsnahes Erlebnis.

Developer Stories – Jörg Neumann, der Welt-Simulator

Das internationale Team um den Microsoft Flight Simulator besteht aus etwa 200 Entwicklern und arbeitet überall auf der Welt an der realistischsten Flugsimulation aller Zeiten. Auch deutsche Entwickler sind dabei, wie Teamleiter und Chefentwickler Jörg Neumann. Er gibt auf dem Microsoft News Center exklusive Einblicke in die aufregenden Prozesse, die den Microsoft Flight Simulator so besonders machen. Ihr dürft erfahren, wie die leistungsstarke Azure-Technologie über 2 Petabyte an Daten verarbeitet. Des Weiteren welche Entwicklungsphasen ein Simulator durchläuft und welche Rolle Forscher des Max-Planck-Institutes dabei spielen.

Drei Versionen des Spieles haben Starterlaubnis

Der Flug Simulator ist ab sofort auf Windows 10 PC, im Xbox Game Pass für PC und auf Steam verfügbar.

Standard Edition für 69,99 Euro : 20 hochdetaillierte Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen und 30 besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen. Die Standard Edition ist am Tag der Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass für PC (Beta) verfügbar.

: 20 hochdetaillierte Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen und 30 besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen. Die Standard Edition ist am Tag der Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass für PC (Beta) verfügbar. Deluxe Edition für 89,99 Euro : Neben der Standard Edition, 5 zusätzliche detailgetreue Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen sowie 5 zusätzliche, besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen.

: Neben der Standard Edition, 5 zusätzliche detailgetreue Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen sowie 5 zusätzliche, besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen. Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro : Neben der Standard Edition, 10 zusätzliche detailgetreue Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen sowie 10 zusätzliche, besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen.

Der wunderschöne Trailer über den Wolken.



Quelle: Microsoft PM