„Als die zurückgezogene Sena auf ihrem Schulweg stirbt, bekommt sie die Chance, ein neues Leben in einer fantastischen Welt anzufangen. Mit magischen Kräften ausgestattet ist sie fest entschlossen, diesmal endlich aus sich herauszukommen. Doch ihre Magie entpuppt sich als gefährlich und schnell wird sie als Hexe abgestempelt und gefürchtet. Kann ihr vielleicht der dahergelaufene Prinz weiterhelfen?“ – Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt Inhaltsangabe.

Manga: Tail Yuzuhara, sora

Veröffentlichung: Bereits erhältlich.

Preis: 5,00 Euro

Altersempfehlung:13+

Ausstattung: Softcover

Über Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt

Die Erstpublikation von Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt (org. Tensei Majo wa Horobi o Tsugeru) fand 2019 in Japan statt. Veröffentlicht durch die Kadokawa Corporation in Tokyo. Hierzulande veröffentlicht der Verlag Altraverse GmbH in Hamburg 2021 diesen Isekai Manga. Hier nehmen wir teil am Leben einer zurückgezogenen Hexe mit gewaltigen Zerstörungs- und Vernichtungszaubern, die schon bald eine nette Bekanntschaft mit einem jungen Zauberer macht.

Inhalt

Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt erzählt von einer Hexe namens Sena, einer Hikikomori. Das bedeutet, dass sie sich selbst von der Außenwelt abschottet und freiwillig alleine lebt. Nach einem schweren Autounfall, der ihr in unserer Welt widerfahren ist, wird sie als Hexe im Mittelalter wiedergeboren. Hier leben normale Menschen mit Zauberern und Hexen zusammen. Doch auch die zweite Chance bleibt ungenutzt und Sena verfällt in ihren alten Trott zurück und lebt alleine im Wald. Einzig mit ihren verzauberten Waren aus Bomben und Unkrautvernichtern, welche sie gegen frische Waren eintauscht, hat sie Kontakt mit einem älteren Herren, der ein paarmal vorbei kommt.

Eines Tages kommt ein junger Bursche mit ihren bestellten Waren vorbei, der aufgrund des Gewichtes vor ihrer Tür zusammenbricht. Es kommt dazu, dass die beiden sich kennenlernen und der Junge auch Zaubern kann. Er erklärt ihr die Magie und derer Elemente und Geister, da sie ja nur zwei Zerstörungszauber beherrscht. Sena freundet sich mit dem Jungen namens Keith an und sie öffnet sich langsam. Bald darauf begleitet sie ihn in die große Stadt des nahe gelegenen Dorfes, in dem sie Zugang zu Zauberbüchern bekommt.

Band 1 dieser Fantasy Geschichte umfasst 200 Seiten. Außerdem ist der Manga ausgestattet mit zusätzlichen Artworks von den Hauptfiguren Sena Shirai und Keith Veclal und Schlussworte von Tail Yuzuhara und sora.

Fazit

Wir haben es bei mit diesem Isekai-Shojo erneut mit einem Manga zu tun, welcher einen viel zu langen Titel für meine Review hat. Die Aufmachung ist sehr schön. Das Cover macht ziemlich was her mit seinem rot-rosa und schwarzen Farbspiel. Die ersten zwei-drei Seiten sind in Farbe auf besonderem rauem Papier und machen einen guten Ersteindruck.

Das Cover und der Titel haben mich neugierig auf diesen Shojo gemacht, zumal ich meine Kenntnisse in diesem Genre erweitern wollte. Die Schlösser und Kulissen sahen auch wirklich schön aus und die besonders hübsch gezeichneten jungen Männer und Ritter hatten die weichen Kanten im Gesicht, welche an Boygroups erinnern und typisch für Mädchen-Mangas sind.

Leider kann man dies nicht über die Handlung sagen. Ihr fehlte nämlich das Besondere und der gewisse Kick. Was der erste Band hergibt, gab es schon in anderen Fantasy-Mangas und sogar in besser erzählt. Ohne etwas aus der Story vorweg zugreifen, kann ich nicht genauer sagen, worauf ich hinaus möchte. Der erste Band hätte noch mehr aus sich rausholen können. Spaß hat mir jedoch die Situationskomik gebracht. Also stellen zum Lachen gibt es ausreichend, dafür sorgen Keith und Sena.

Dennoch ist 5 Euro aus meiner Sicht ein spitzenmäßiger Preis zum reinschnuppern für einen Manga seines Umfangs und deshalb gibt es auch preislich nichts zu bemängeln. Außerdem besitzt er das Taschenbuch Format, welches ich liebe und für jeden Schrank und Handgepäck optimal zugeschnitten ist.

Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt vom altraverse Verlag ist bereits erhältlich und kostet 5,00 Euro.

Vielen Dank an altraverse für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Tail Yuzuhara, sora, altraverse