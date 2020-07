Marvel’s Avengers – Details zur Beta und Fortnite-Cross-Promotion

Square Enix hat den zweiten digitalen War-Table-Stream zu Marvel’s Avengers veröffentlicht, der einen umfassenden Einblick in das kommende Beta-Programm des Spiels gibt, das am 7. August startet.

Die Zuschauer, die beim Marvel’s Avengers War-Table auf dem PlayAvengers.com-Kanal live dabei waren, erfuhren als Erste die großartigen Details über die enorme Vielfalt der Beta-Inhalte, darunter mehrere Einzelspieler-Missionen sowie eine große Auswahl weiterer Missionen, die man solo mit einem KI-Avengers-Team oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern bestreiten kann. In einer Mission übernehmen Spieler die Rolle der jungen Superheldin Kamala Khan und infiltrieren gemeinsam mit Hulk eine AIM-Basis in den Wäldern des Pazifischen Nordwestens Amerikas, auf der Suche nach der letzten bekannten Position von JARVIS. Später reisen sie mit dem Quinjet zu einer abgelegenen Warzone in der eisigen russischen Tundra, um Geheimnisse von Shield zu lüften, die sich in einem Bunker tief unter der Erde befinden.

Während des Streams wurde außerdem enthüllt, dass alle Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One, die ihre Square Enix Members- und Epic Games-Konten verknüpfen und die drei HARM-Raum-Herausforderungen der Beta abschließen, die Hulk-Smashers-Spitzhacke mit Bonus-Hulkbuster-Design für das Free-to-Play-Spiel Fortnite von Epic Games erhalten.

Die Marvel’s Avengers-Beta liefert Spielern einen umfassenden Eindruck des Spiels vor seiner weltweiten Veröffentlichung am 4. September.

→ Weitere News zu Marvel’s Avengers

Infos zur Beta

Das Beta-Programm von Marvel’s Avengers beginnt am 7. August exklusiv für Besitzer der PlayStation 4, die das Spiel vorbestellt haben, und ist dann bis 9. August verfügbar. Am 14. August wird die Beta für alle Besitzer der PlayStation 4 verfügbar sein; sie läuft dann bis zum 16. August.

Für Vorbesteller auf Xbox One und PC dauert die Beta von 14. August bis 16. August.

Ab 21. August schließlich haben alle Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und PC Zugriff auf die Beta, die dann am 23. August endet.

Um die Beta zu spielen, ist ein kostenloses Square Enix Members-Konto erforderlich. Spieler können das Konto kostenlos auf https://membership.square-enix.com/register erstellen. Alle, die ein Konto erstellen, erhalten im fertigen Spiel ein Ingame-Namensschild von Thor.