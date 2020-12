Marvel Studios´ LOKI – Erster Trailer

Nachdem die Vergangenheits-Version von Loki in The Avengers durch einen dummen Zusammenstoß mit dem Hulk verschwunden ist. Findet er sich nun in einer Wüste wieder. Wenn man nicht gerade ein Experte auf dem Marvel Gebiet ist, wird der Trailer einen ratlos zurücklassen. Diese Mini-Serie ist eine von vielen für 2021 und gehört zum Marvel Line-Up von Disney+.

Loki Trailer Check

Klar ist, dass man mit dem Gott der Lügen und des Schabernacks etwas vorhat. Ihm wird seine Zukunft gezeigt, in der er von den Avengers aus dem ersten Team-Film besiegt wurde. Eine weitere Szene spaltet bereits die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube. Eine Person sitzt auf einem Stein und die Hintergrundkulisse sieht aus wie der Planet Vormir, auf dem sich der Seelenstein befindet. Überraschen dürfte hingegen der Auftritt von Owen Wilson mit grauen Haaren. Leider gibt es noch keinen Anhaltspunkt, welche Figur er vertritt. Mit seinen 6 Episoden laut der Quelle von IMDb trägt Owen eine Hauptrolle.

Wir dürfen gespannt sein, wie sehr der Sohn Odins das Universum von Marvel noch aufmischen wird und was uns der zweite Trailer eventuell noch verrät. Einen Starttermin für die Streaming-Plattform Disney+ hat die Marvel Mini-Serie noch nicht. Mit „Demnächst“ dürfen wir in den nächsten 1 bis 3 Monaten damit rechnen.

Hier ist der erste Clip zur kommenden Serie LOKI auf Disney+.