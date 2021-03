Magic: Legends – Neuer Trailer veröffentlicht

Mit Magic: Legends betritt das traditionsreiche Kartenspiel neue Gefilde. Mit Veröffentlichung der Open Beta ist auch ein neuer CGI-Trailer erschienen. In Magic: Legends schlüpft man in die Rolle eines Planewalkers und kämpft sich durch die Welt von Magic The Gathering. Im Trailer bekommt man einen ersten Eindruck über die Story und die düstere Grundstimmung des Spiels. Gameplay ist hier zwar keins zu sehen, aber es wird der Eindruck erweckt, dass man im Spiel zu dritt unterwegs ist. Die offene Beta ist am 23.03.2021 im Epic Store für den PC veröffentlicht worden.



Quelle: Magic: The Gathering