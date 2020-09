Am 3. Dezember 2020 veröffentlicht KAZÉ Anime Lupin vs Detektiv Conan The Special auf DVD und Blu-ray Disk. In dem Crossover treffen die zwei legendären Ikonen das erste Mal aufeinander.

Lupin vs Detektiv Conan Story

Königin Sakura und ihr Sohn Gill sterben bei einem Jagdausflug im Königreich Vespania. Die junge Prinzessin Mira ist die einzige, die zurückbleibt. Bei einem Staatsbesuch in Japan trifft sie auf Detektiv Conan, der ihr bei einem Empfang auch prompt das Leben rettet. Als Ran und Prinzessin Mira zusammenstoßen müssen sie feststellen, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen und beschließen die Rollen zu tauschen. Mira, oder in dem Fall Ran, muss natürlich nach Vespania fliegen. Detektiv Conan ist dabei nicht weit, da er sich an Bord geschlichen hat. Meisterdieb Lupin III. befindet sich bereits vor Ort und hat es nicht nur auf das besonders wertvolle Erz abgesehen, sondern vor allem auf die „Queen’s Crown“. Ob Conan seine Pläne durchkreuzen wird?

Meisterdieb und Meisterdetektiv geben sich die Ehre. 2009 kam es zur ersten Ausstrahlung des TV-Specials in dem die beiden langlebigen Anime- und Manga-Protagonisten Lupin III. (Monkey Punch) und Detektiv Conan (Gosho Aoyama) zusammen trafen. 2013 trafen die beiden sich erneut in Lupin III. vs. Detektiv Conan – The Movie, welchen KAZÉ Anime bereits als Blu-ray und DVD veröffentlicht hat.

Lupin vs Detektiv Conan The Special erscheint voraussichtlich am 3. Dezember 2020 auf DVD und Blu-ray. Dabei sind weitestgehend die alten Lupin-Synchronsprecher wieder an Bord, wie Peter Flechtner als Lupin III., Sarah Riedel als Fujiko, Tilo Schmitz als Jigen und Stefan Staudinger als Zenigata.

Quelle: KAZÉ PM