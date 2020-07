Louqe und Noctua präsentieren Sonderedition des NH-L12

Louqe und Noctua präsentierten heute den neuen CPU-Kühler NH-L12 Ghost S1 Edition. Mit ihrem einzelnen 92mm Lüfter, Noctuas neuester Wärmeleitpasten-Generation NT-H2 sowie dem aktuellen SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem stellt die maßgeschneiderte Sonderedition des NH-L12 einen idealen Begleiter für leise High-End-Systeme im vielfach ausgezeichneten Ghost S1 Gehäuse von Louqe dar.

„Wir haben so ziemlich jeden Low-Profile-Kühler am Markt im Ghost S1 getestet und sogar in Kooperation mit Noctua eine komplett neue Kühllösung zu entwickeln versucht, aber nichts hat so gut funktioniert wie der gute alte NH-L12, den wir seit Jahren empfehlen“, erklärt Patrik Michalski (Louqe CEO). „Daher haben wir uns schließlich für eine maßgeschneiderte Edition dieses Kühlers entschieden, die nun die perfekte Wahl für alle Besitzer des Ghost S1 darstellt, die auf der Suche nach der besten Luftkühlungs-Lösung sind.“

Mit mehr als 200 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Webseiten und -Magazine war der ursprüngliche NH-L12 einer der erfolgreichsten Low-Profile CPU-Kühler aller Zeiten. Ohne seinen oberen 120mm-Lüfter hat er sich zudem als ideale Lösung für leise Systeme im Ghost S1 Gehäuse etabliert.

„Seit der ursprüngliche NH-L12 durch den NH-L12S abgelöst wurde, haben Besitzer des Ghost S1 enormen Aufwand betrieben, um an Restposten oder gebrauchte Exemplare des NH-L12 zu kommen, da die neuere S-Version einen Tick zu hoch für dieses Gehäuse ist,“ sagt Roland Mossig (Noctua CEO). „Das Ghost S1 zählt aktuell zu den beliebtesten Optionen für ITX-basierte Premium-Systeme – demgemäß ist es uns eine große Freude, den ursprünglichen NH-L12 in einer für dieses großartige Gehäuse maßgeschneiderten Sonderedition neu aufzulegen!“

Die neue, für die Verwendung im Ghost S1 maßgeschneiderte Sonderedition verfügt über das neueste SecuFirm2 Montagematerial für alle aktuellen Mainstream-Sockel (u.a. Intel LGA1200, LGA115x und AMD AM4) und wird mit Noctuas weiter verbesserter NT-H2 Wärmeleitpaste ausgeliefert. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch volle sechs Jahre Herstellergarantie – die perfekte Premium-Wahl für leise High-End-Systeme im Ghost S1!

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei EUR/USD 54.90. Der Kühler ist ab sofort über Noctuas offizielle Amazon- und eBay-Stores verfügbar:

Über Louqe und das Ghost S1

Das in Stockholm, Schweden gegründete Design- und Ingenieurs-Kollektiv Louqe definiert sich durch die Überzeugung, dass die PC-Hardware-Industrie in Sachen Gestaltung, Innovation und Nutzererfahrung einen anderen Blickwinkel verdient. Das Ghost S1 entsprang dem Leitgedanken, ein Computergehäuse mit minimalistisch-skandinavischem Design zu entwickeln, das in einem verblüffend kompakten Formfaktor kompromisslose Performance bietet. Als solches hat sich das S1 rasch zu einem der gefragtesten Premium-Gehäuse für leistungsstarke ITX-Systeme entwickelt.

Über Noctua

Noctuas in Österreich designte Premium-Kühlungskomponenten sind weltweit für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt. Kühler und Lüfter von Noctua haben mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen führender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von hunderttausendenden zufriedenen Kunden eingesetzt.

