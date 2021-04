Lost Words: Beyond the Page – Launch-Trailer erschienen

Ab sofort ist Lost Words: Beyond the Page von Indie-Publisher Modus Games und Entwickler Sketchbook Games auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Der Titel erschien im letzten Jahr exklusiv für Google Stadia.

Lost Words: Beyond the Page ist ein atmosphärischer Puzzle-Platformer. Er dreht sich um die Geschichte eines jungen Mädchens namens Izzy, das die Herausforderungen des Lebens bewältigt. Hierfür erschafft sie auf den Seiten ihres Tagebuchs das Abenteuer ihres Lebens.

Die Autorin Rhianna Pratchett (Mirror’s Edge, Tomb Raider) verfasste die Geschichte von Lost Words: Beyond the Page. Das packende Adventure zeigt die Reise eines jungen Mädchens, das den Verlust einer geliebten Person erlebt. Der Titel erhielt schon während seiner Entwicklung einige Auszeichnungen. Unter anderem als „Best Indie Game“ bei der Game Connection Paris, mit dem „Special Selection Indie Award“ auf der Reboot Develop und in der Kategorie „Best Story“ der Game Connection USA.

In Lost Words interagieren Spieler mit den Worten in Izzys Tagebuch, um schwierige Rätsel zu lösen. Außerdem bauen sie so Platforming-Passagen. Dadurch begleiten sie die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, fungieren in jedem Kapitel als nützliche Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auch auf der offiziellen Website. Hier seht ihr den Launch-Trailer: