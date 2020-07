Limited Run Games – Diese Spiele erscheinen 2020

Limited Run Games haben gestern im Rahmen ihrer Präsentation LRG3 ihr restliches Lineup für das Jahr 2020 vorgestellt. Der Vertrieb von Limited Run Games basiert darauf, dass man rein digitale Spiele in physischer Form auf den Markt bringt.

Und das sehr erfolgreich, denn der Markt für Sammler wächst stetig und die Zahl der Nachahmer nimmt ebenfalls zu. Viele Spieler bevorzugen es, ihre Games auf Disc oder auf Cartridge zu besitzen, statt zum digitalen Download zu greifen. Genau hier setzt das Vertriebsmodell von LRG an. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Modelle:

Manche Spiele stehen für einen kurzen Zeitraum zur Vorbestellung offen. Greift man innerhalb der Frist zu, dann bekommt man in jedem Fall sein Exemplar. Der Nachteil ist, dass man mitunter monatelang auf das Videospiel warten muss. Die zweite Möglichkeit ist, dass ein Game am Tag X im Shop erscheint und es dort per Kontingent verkauft wird. Oft handelt es sich hierbei um eine Menge von 3000-5000 Exemplare, die dann binnen weniger Minuten vergriffen sind. Hier allerdings erhält man sein Exemplar schon nach kurzer Zeit. So oder so, es bleibt ein recht teures Vergnügen.

Lineup 2020

A Boy and His Blob (PS4) — September 2020

Bloodstained: Curse of the Moon 2 (Switch, PS4) — TBD

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Switch, PS4) — TBD

Carrion (Switch) — TBD

Castlevania Anniversary Collection (Switch, PS4) — Q3 2020

Demon Turf (Switch) — TBD

Garou: Mark of the Wolves (PS4) — July 2020

Grandia HD Collection (Switch) — August 7, 2020

GRIS (Switch) — TBD*

Katana Zero (Switch) — November 2020

Kunai (Switch) — July 8, 2020

MegaDimension Neptunia VII (Switch) — July 28, 2020*

Mighty Gunvolt Burst (Switch, PS4) — August 28, 2020

My Friend Pedro (PS4) — TBD

Observer (Switch) — TBD

Papers, Please (Vita) — July 24, 2020

PixelJunk Eden 2 (Switch) — TBD

Return of the Obra Dinn (Switch, PS4) — July 24, 2020

More River City Girls — Details TBD

Samurai Jack: Battle Through Time (Switch, PS4) — TBD

Shantae (Switch, GameBoy Color) — September 2020

Shantae: Risky’s Revenge (Switch) — September 2020

Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! (PSVR) — July 31, 2020

Star Wars Episode I: Racer (Switch, PS4, PC) — July 10, 2020

Super Meat Boy Forever (Switch, PS4) — TBD

The friends of Ringo Ishikawa (Switch) — July 21, 2020

The Mummy Demastered (Switch, PS4) — July 31, 2020

To The Moon (Switch) — Q4 2020

The Secret of Monkey Island 30th Anniversary Anthology (PC) — October 2020

TowerFall Ascension (Switch) — Q3 2020

Trover Saves the Universe (Switch) — Q4 2020

Where the Water Tastes Like Wine (Switch) — TBD

Xtreme Sports (Switch, GameBoy Color) — October 2020

Ys Origin (Switch) — July 8, 2020

→ Limited Run Games

Die komplette Ausgabe der LRG3 könnt ihr euch auch hier gerne ansehen: