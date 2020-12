League of Legends: Wild Rift – Mobiles MOBA erscheint

Mit League of Legends: Wild Rift startet das erfolgreiche MOBA in Kürze auf Smartphone und Tablets durch. Der Startschuss fällt bereits in zwei Tagen.

League of Legends gehört am PC schon seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten MOBAs der Plattform. Nun also steht am 10. Dezember der Sprung auf mobile Endgeräte an. Wild Rift wird sowohl für Android, als auch für Apple Geräte an den Start gehen. Für iOS ist das Spiel leider noch nicht im Store gelistet, aber immerhin können sich Android-Nutzer schon jetzt folgenden Link merken:

→ League of Legends: Wild Rift (Android)

Vorerst muss man sich allerdings noch mit der offenen Beta begnügen. Wie lange diese läuft, ist derzeit noch nicht absehbar. Da LoL: Wild Rift allerdings in Nordamerika erst Anfang 2021 ebenfalls in die offene Beta startet, wird es wohl bis zur Veröffentlichung der finalen Version noch ein paar Wochen oder Monate brauchen.

Für die mobile Spielversion hat Riot Games natürlich die Steuerung komplett angepasst. Außerdem sind die Rundenzeiten im Vergleich zur PC-Version deutlich verkürzt. Direkt zum Start stehen auch schon die ersten Events bereit, bei deren Abschluss zahlreiche kosmetische Items winken. Noch besser geht es allen Zockern, die ihren Riot Games Account verknüpfen. Eine genaue Angabe, mit welchen Goodies man rechnen darf, steht zwar noch aus, aber je nach Spielzeit am PC sollen diese sehr üppig ausfallen.

Die bisherigen Videos nach zu urteilen könnten tatsächlich echtes LoL-Feeling für unterwegs aufkommen. So oder so: Fans des beliebten online 5 vs. 5 Spielprinzips sollten die Gunst der Stunde nutzen, um dem Spiel eine Chance zu geben. Dem geschenkten Gaul…

→ zur offiziellen Webseite