Lazlow Jones verlässt Rockstar Games

Der Mann, der GTA zu dem gemacht hat, wie wir es kennen, verlässt nach fast 20 Jahren den Publisher Rockstar Games. Lazlow Jones war Writer, Producer und DJ Host einer Radiostation im Spiel und zumindest sein Vorname dürfte den Spielern etwas sagen. Als Figur taucht er sogar neben Gay Tony auf und in der GTA5 Show „Fame or Shame“.

Lazlow Jones neue Projekte

Der achtsame YouTuber GTAMen hat das LinkedIn Profil von Lazlow gefunden, in dem verzeichnet ist, dass er bereits im April 2020 das Unternehmen verlassen hat. Er arbeitet nun an Shows für Disney und Netflix und fungiert als Berater für Videospiel-Unternehmen.

Lazlow Jones arbeitete an den beliebtesten Titeln des Rockstar Games Unternehmens. Die Grand Theft Auto Reihe, Red Dead Redemption und Bully gehören beispielsweise dazu. Zu hören war er des Öfteren in Chattersphere und in V-Rock. Die Heimat für den 80s Rock in Vice City.

Das aktuelle Grand Theft Auto 5 wird auch für die Konsolen der nächsten Generation erscheinen. In der zweiten Hälfte 2021 dürfen wir mit einer GTA5 Fassung für die PlayStation 5 und Xbox Series X rechnen. Diese Fassung soll zudem exklusive Inhalte bekommen. Wie es ohne das Genie Lazlow Jones weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Source by: IGN Jordan Oloman

Thumbnail source: GTA5 Ingame