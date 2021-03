Launch-Trailer zu Doom 3 VR veröffentlicht

Das Warten hat ein Ende! Endlich lässt sich der dritte Teil der DOOM Reihe auch in Virtual Reality spielen. Passend dazu hat Sony einen Launch-Trailer veröffentlicht.



Die DOOM 3 VR Edition beinhaltet sowohl das Hauptspiel, als auch die beiden Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission. Bethesda hat das Spiel mit viel Liebe restauriert, was man an neuen Texturen, Shadern und Soundeffekten sehr schön erkennen kann.

Die Kampagne bietet laut Sony eine Spielzeit von knapp 15 Stunden. Das erscheint zwar verglichen mit heutigen Titeln nicht viel, ist für ein Spiel von 2004 jedoch nicht gerade wenig. Eine Besonderheit des Spiels ist, dass das HUD nicht an einer festen Stelle am Bildschirm fixiert ist. Das Leben und die Munition des Spielers lassen sich stattdessen am Handgelenk innerhalb des Spiels ablesen. Neu ist auch eine Taschenlampe, die sich am Lauf der Waffe befindet.

Diese und noch weitere kleinere Änderungen verbessern die Immersion des Spiels und lassen einen noch weiter ins Geschehen eintauchen. DOOM 3 VR Edition ist gestern für die VR von PS4 und PS5 veröffentlicht worden und kostet 19,99€ im PlayStation Store.