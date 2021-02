Lance Reddick macht Destiny Spielern eine Freude

Lance Reddick ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er ist seit Beginn die Stimme hinter Zavala im englischen Original. Erst vor Kurzem ging er mit einem köstlichen Twitter-Video auf die zahlreichen Memes zu der aktuellen Saison der Auserwählten ein.

Lance Reddick mit der richtigen Antwort!

In der aktuellen Saison möchte die Kabal Anführerin Caiatl ein Bündnis dem Titan Zavala unterbreiten. In diesem versprechen sie den Hütern Schutz vor der androhenden Gefahr vor der Dunkelheit und der Schaar, aber folglich sollen sie sich den Kabalen unterwerfen. Darauf erwidert Zavala ein trockenes „Nein“. Dies führte zu den Memes, worauf der Synchronsprecher und Schauspieler Lance Reddick nun einging.

In dem Twitter-Video ließ er einen Text vor, was sich die Destiny Spieler am liebsten als Antwort auf den Allianzvorschlag gewünscht hätten. Dieser ist ein wenig vulgär, findet jedoch die richtigen Worte. Mit fast 40.000 Likes kommt er jedenfalls gut bei der Community.

Freiübersetzt: „Hallo, was? Ein einziger verdammter Hüter tritt eurer ganzen Rasse seit 9 Jahren in den Arsch. Sie haben Götter gekillt und sie in Knarren verwandelt, haben ganze Rassen ausgelöscht nur für Loot, haben euren letzten Anführer ausgeschaltet und das Schiff von deinem Papa geplündert, während der Fan-Fiction über sie geschrieben und sich verpisst hat. Und er lässt dich jetzt den Mist aufräumen. Der einzige Grund, warum ich die Hüter nicht mitgebracht habe, ist es, weil sie mal nebenbei die Dunkelheit als Waffe nutzen, um auf eine neue Art in ein paar Ärsche zu treten. Alles, was ich machen muss, damit sie Hackfleisch aus dir machen, ist es, ihnen zu sagen, dass du eine coole neue Waffe hast oder dass Eris dich in eine Wumme verwandeln kann. Also denk mal drüber nach, bevor du uns sagst, dass wir uns vor deinem traurigen Arsch verneigen sollen.“ – Schuhmann von mein-mmo.

Die aktuelle Saison der Auserwählten hat vor wenigen Tagen begonnen und läuft bis zum 11. Mai 2021.

Der Trailer mit der Szene, um die es geht.



