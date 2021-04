Kostenloser Online-Shooter „Enlisted“ ab sofort verfügbar

Neben den Urgesteinen Call of Duty und Battlefield gibt es noch weitere Online-Shooter. Mit Enlisted bringt Gaijin Entertainment (u.A. War Thunder) jetzt seine eigene Interpretation eines Militär-Shooters viel zahlreichen Spieler:innen rund um den Globus an den Start.

Das Spiel ist ab sofort kostenlos für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S downloadbar. Mit einem Klick auf die nachfolgenden Links landet ihr direkt auf der Produktseite der jeweiligen Plattform:

→ PC

→ PS5

→ Xbox Series

Der 2.-Weltkriegs-Shooter Enlisted ist ein Spiel, das sehr genau die Atmosphäre der massiven Infanterieschlachten mit Panzer- und Luftunterstützung der Zeit nachbildet. Die Entwickler des Spiels haben ein sehr genaues Auge für Authentizität, sowohl bei Waffen als auch bei Equipment, ebenso für die Verfügbarkeit im historischen Kontext. Zum Beispiel wird man keinen Tiger Panzer bei der Schlacht um Moskau sehen, da er 1941 zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Dienst der Wehrmacht gestellt worden war. Auf der anderen Seite kommt man in Enlisted leichter rein als es bei den meisten anderen Simulationsspielen dieser Art der Fall ist. Die Spieler:innen können einfach mitten in die Action einsteigen und dann die meiste Zeit auch wirklich im Kampf verbringen.

Pro Spieler:in steht ein Trupp aus 9 Soldaten zur Verfügung. Ein Soldat wird direkt gesteuert, während die anderen auf Befehle warten. Dabei ist es möglich, nahtlos zwischen den einzelnen Kämpfern wechseln zu können, um so unmittelbar auf das dynamische Kampfgeschehen reagieren zu können. So ist es beispielsweise denkbar, einen Panzer an der Front zu steuern, während man hinter einer Deckung einen Mörsertrupp in Stellung bringt.