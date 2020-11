KFA2 präsentiert in seiner „Virtual Expo 2020“ erstmals die RTX 30 HoF

Exklusiver Blick auf alle neuen KFA2 RTX 30–Modelle, erstmals KFA2 GeForce RTX 30 Hall of Fame (HOF) begutachten, neue KFA2-Komponenten, interessente Sponsoren, Spielautomaten und attraktive Preise,kostenlose Show geöffnet bis zum 30. November.

Passend zu dem gerade in Deutschland gestarteten „Lockdown Light“ präsentiert der Grafikkarten-Experte KFA2 aus Hongkong seine neue Virtual Online Expo 2020. Unter dem Slogan „Bleib daheim und spiele mit KFA2“ können alle Gaming-Freunde und Computerfreaks bis zum 30. November die virtuelle KFA2 Online-Show kostenlos besuchen, sich über die neueste Modelle und Entwicklungen des vielfach ausgezeichneten Herstellers informieren und attraktive Preise gewinnen. Einfach die Website: www.virtual-gx.com/VirtualShow_KFA2.html anklicken und schon kann es losgehen.

Neue KFA2-Komponenten und attraktive Sponsoren

Um seine bislang erfolgreiche Kampagne „Bleib zu Hause, spiele mit KFA2“ noch auszuweiten, hat KFA2 für seine Fans einen virtuellen Raum geschaffen, in dem sie sich auf eine neue Art und Weise auch daheim amüsieren und informieren können. KFA2-Fans erhalten so die Möglichkeit, einen besonderen Insiderblick auf die neue Produktgeneration zu werfen. Dabei handelt es sich von rekordverdächtigen Hochleistungs-Grafikkarten und Motherboards bis hin zu Arbeitsspeichern und Speichern. Darüber hinaus hat KFA2 weitere Sponsoren wie Fractal Design, Antec und Philips eingeladen, die ebenfalls ihre neuesten Produkte in der virtuelle KFA2 Online-Show präsentieren.

Exklusiver Blick auf die zahlreichen, neuen KFA2 GeForce RTX 30 – Modelle

Besucher der KFA2 Virtual Online Expo 2020 erhalten erstmals die Chance, sich exklusiv die neue KFA2 GeForce RTX 30 Hall of Fame (HOF) Serie anzuschauen. Zudem wird die brandneue KFA2 Serious Gaming (SG) Edition mit einem zusätzlichen 1-Clip Booster-Lüfter auf der Rückseite vorgestellt. Auch die neuen KFA2 GeForce RTX 30 EXG-Baureihe mit KFA2-Triple-Lüfter und Tri-Wings-Systeme können besichtigt werden. Hier bietet KFA2 abgesehen von den neuen Lüftergrößen auch drei verschiedene Stile und Farben, um die Optionen und die Auswahl für Gamer zu erweitern. Letztlich ist auch die neue KFA2 GeForce RTX 3070 EX-Baureihe zu begutachten. Für die EX-Serie entwickelte KFA2 ebenfalls ein neues innovatives Lüfterdesign, welches mit einem 102-mm-Doppellüfter und den „Wings“ Lüfterblättern überrascht.

„Wings“ verfügt über gleich elf Lüfterblätter und ein spezielles Design, überzeugt aber vor allem einen hohen Luftstrom und Luftdruck bei minimalem Geräuschpegel. Mit seiner bewährten, weiterentwickelten EX-Serie und der neuen Lüftergeneration dürfte KFA2 erneut einen wegweisenden Trend gesetzt haben.

Spielautomaten, Mini-Spiele und attraktive Preise

Selbstverständlich können Besucher der KFA2 Virtual Online Expo auch spielen und attraktive Preise gewinnen. An den verschiedenen Expo-Ständen stehen virtuelle Spielautomaten mit einigen Mini-Spielen zur Verfügung. So kann also während des virtuellen Rundgangs auch überall gespielt und hochwertige Preise von KFA2 oder den Sponsoren Fractal Design, Antec und Philips gewonnen werden.

