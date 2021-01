Jahresrückblick 2020 – Tops und Flops der Redaktion

⁰Es wird Zeit für den Jahresrückblick 2020, denn das Jahr 2020 liegt hinter uns und hatte neben dem Top-Thema Covid-19, welches uns die ganze Zeit über auf Trab hielt, einige Spiele-Highlights auf Lager. Welche Tops und Flops unserer Redaktion vor die Nase kam, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Artikel.

Jahresrückblick 2020 der Redaktion

Alexander

Bestes Spiel: World of Warcraft: Shadowlands

Der Dinosaurier unter den MMOs hat dieses Jahr mit Shadowslands sein achtes Add-on erhalten. Die Spielewelt wächst dieses Mal um Zonen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Allerdings hat man endlich Mal das Gefühl eine wirklich neue Welt zu erkunden. Loben muss man auch den Schritt von Blizzard den Release kurzfristig zu verschieben. Ich habe noch nie einen so reibungslosen Addon-Release bei WoW erlebt und das trotz der sehr hohen Verkaufszahlen. Durch das Phasing kam man sich schon fast etwas einsam vor.

Überraschungstitel: Worms Rumble

Nach vielen enttäuschenden Neuauflagen von Worms bietet Worms Rumble überraschend viel Unterhaltung und einen dynamischen und unterhaltsamen Mulitplayer. Zwar vermisst man als Worms-2-Veteran das Zerstören des Geländes, dafür bringt die Abkehr von einem rundenbasierten Spielsystem viel Schwung ins Spiel. Durch die schnellen Runden kann man hier auch, wenn man gerade wenig Zeit hat, ein paar Runden mit Freunden spielen.

Schlechtestes Spiel: Zoom Meetings

Bei diesem Titel überzeugen weder Grafik noch Sound. Man weiß nicht, ob man es mit realen Mitspielern oder NPCs zu tun hat da meist kein Charaktermodell angezeigt wird und wenn meist nur sehr verpixelt und nicht animiert. Häufig ist auch einfach gar keine Interaktion möglich, egal ob man die Spracheingabe oder das Textinterface nutzt. Noch stärker enttäuscht aber die Tonausgabe. Viele Dialoge sind durch blechernen Klang und starken Hall nicht verständlich. Dazu kommt noch das häufig einfach Teile von Sätzen fehlen. Häufig kommt es auch zu willkürlichen Störgeräuschen, wurden denn die Dialoge nicht im Tonstudio eingesprochen?

(Ein kleiner Spaß der nach neunmonatigem Home-Office-Wahnsinn sein musste.)

Größte Enttäuschung: Cyberpunk 2077 auf der PS4

Cyberpunkt 2077 hat es geschafft eins der besten und schlechtesten Spiel gleichzeitig zu sein. Wie kann man in so vielen Jahren der Entwicklung „übersehen“ das ein Spiel auf einer Plattform im Prinzip nicht spielbar ist? Bedenkt man dabei, dass CD Project Red nur die PC-Version für Vorab-Reviews freigegeben hat kann man hier doch eine gewisse Absicht unterstellen.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: –

Einen Wunsch teilen wir uns wahrscheinlich alle fürs nächste Jahr, ein Ausklingen der Pandemie und Normalisierung des alltäglichen Lebens. Glücklicherweise wird man als Gamer etwas weniger in der Freizeitgestaltung eingeschränkt, plötzlich ist man das Musterbeispiel für ein der Pandemie gerechtes Verhalten geworden. Allerdings führte die Pandemie hier zu deutlich anziehenden Preisen für fast jede Hardware. Neben den neuen CPUs und GPUs sind mittlerweile nicht einmal mehr Netzteile der oberen Leistungsklassen zu realistischen Preisen verfügbar, wenn sie denn überhaupt verfügbar sind. Daher wünsche ich mir für den Hardware-Markt eine bessere Verfügbarkeit und endlich wieder normale Preise.

Christoph

Bestes Spiel: Desperados 3

Ein Spiel, das von A bis Z einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Selten spiele ich ein Spiel ein zweites Mal durch, bei Desperados 3 hänge ich gerade in Durchlauf drei. Und trotzdem habe ich den Eindruck, ich habe noch immer nicht längst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Spiel mir bietet. Genau das mag ich, wenn Schöpfer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und man das als Spieler 1:1 spürt.

Überraschungstitel: Immortals: Fenyx Rising

Zwei Dinge kamen für mich aus dem Nichts: Die Versandbestätigung meiner Playstation 5 und eben Immortals: Fenyx Rising. Was im ersten Moment wie ein Breath of the Wild – Klon aussah, entpuppte sich mit jeder Spielstunde immer mehr als Feuerwerk spielerischer Ideenvielfalt. So mag ich das: Statt im Vorfeld hochgelobt und dann bei Release doch enttäuscht zu werden, war es hier genau anders herum. Ein toller und wirklich unterhaltsamer Ausflug ins Reich der griechischen Götter.

Schlechtestes Spiel: 2K Spiele für Switch

Um genauer zu sein die Borderlands und die Bioshock Sammlungen. Um die Spiele an sich geht es mir nicht, aber um die Vermarktung, weil sich die physischen Boxen als Mogelpackung herausstellten. Als völlig sinnfrei empfinde ich codes in a box, das ist in der heutigen Zeit einfach ein Unding sondergleichen. 2K brachte beide Sammlungen auf Cartridge heraus (Juchu!), nur musste man dann daheim feststellen, dass bei beiden Collections jeweils nur ein kleiner Teil des eigentlichen Inhaltes tatsächlich auf der Cartridge mit drauf ist (Buuh!!). Zig Gigabyte mussten heruntergeladen werden, obwohl eine Cartridge mit mehr Speichervolumen gereicht hätte. Wenn schon Physisch, dann bitte richtig.

Größte Enttäuschung: Necromunda: Underhive Wars

Die Enttäuschung macht sich immer dann breit, wenn ein Spiel in Bildern und Videos im Vorfeld einfach gut aussieht und sich dann als halbe Luftnummer entpuppt. Necromunda: Underhive Wars geht stark in diese Richtung, dabei sahen die Trailer vielversprechend aus und die Features lasen sich echt gut. Auch diverse Patches im Nachgang konnten nur wenig Besserung schaffen – schade und eine vertane Chance.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: Intellivision Amico

Im Laufe des Jahres wird sie erscheinen, die Intellivision Amico Konsole. Mit zwei noch jüngeren Kids daheim freue ich mich auf diese sehr familienfreundliche Konsole. Ich selbst werde (hoffentlich) zurück in meine Gaming-Anfänge katapultiert und meine Kids bekommen leichte Spielekost serviert, bei denen man so gut wie nie etwas erklären muss und kein Buttonlayout überfordert.

Daniel

Bestes Spiel: The Last of Us Part 2

Meine Wahl ist für die meisten sicher nicht überraschend. Ich habe den Titel zwar persönlich nicht gespielt, aber ein komplettes Walkthrough geschaut. Naughty Dog hat mit ihren Spiel eine unglaublich dichte Atmosphäre geschaffen mit einer beinharten brutalen Handlung. Das Spiel wühlt die Emotionen auf, wie kein anderes Game oder Spielfilm. Schade nur, dass es auf dem falschen System läuft.

Überraschungstitel: Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

Wer hätte gedacht, dass das mit dem Remake so gut klappt? Das Team Activision hat tatsächlich sich an den geistigen Vater orientiert und das alte Tony Hawk Gefühl wieder aufleben lassen. Obwohl die Steuerung damals nicht so präzise war und einige Tricks noch gefehlt hatten, hat man dennoch das Gefühl, die Pro Skater Teile aus vergangenen Tagen zu zocken. Neben der aktuellen Steuerung steht auch eine Klassische zur Verfügung, welche noch mehr nostalgisches Feeling zurück bringt.

Schlechtestes Spiel: Trackmania

Trackmania gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Umso mehr war ich enttäuscht darüber, was Ubisoft mit dem aktuellen Trackmania gemacht hat. Es kommt zwar das alte Nations-Feeling auf, aber die neuen Elemente, wie Eis ohne die nötige Einleitung in die Fahrphysik ist sehr nervig. An den Checkpoints wurde auch unvorteilhaft herumgeschraubt. Während man in den vergangenen Teilen aus dem Stand losfährt, hat man in den neuen Checkpoints einen fliegenden Start. Eine Korrektur der Fahrt ist damit unmöglich und machen die Checkpoints sinnfrei. Über die Abomodelle brauchen wir erst gar nicht anzufangen.

Größte Enttäuschung: –

Mich hat so weit nichts enttäuscht dieses Jahr. Ich bin auch eher eine Person, die einen Flop vorhersehen kann und sich den Kauf eines Spiels oder einer Konsole zweimal überlegt. Abgesehen von den ganzen Messen, die Dank der Pandemie ins Wasser fielen, hat mich 2020 in keiner Weise enttäuscht.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: Game Pass der heilige Gral

Meine Wünsche werden von Xbox immer wieder erfüllt und ich bin zufrieden, dass die Spieleauswahl für den Game Pass so gigantisch mittlerweile ist. Ich hatte mir gewünscht, dass mehr Xbox Original Spiele in das Abonnement aufgenommen werden. Dieser Wunsch ging schon mal in Erfüllung. Ein weiterer Wunsch von mir wäre, dass die großen 3 (Xbox, PS, Nintendo) mehr zusammen arbeiten. Dies läuft ja gerade mit Crossplay und sicheres Online-Gaming in eine richtige Richtung.

Gustav

Bestes Spiel: Half-Life: Alyx

Im Jahr 2020 meldete sich Valve mit dem Half-Life-Franchise wieder zurück. Ganz getreu dem Motto „wir kennen die Zahl 3 nicht“ erscheint mit Half-Life: Alyx auch kein direkter Nachfolger zum letzten Titel der Serie Half-Life 2: Episode Two aus 2007. Allerdings setzt Half-Life: Alyx einen neuen Maßstab für VR-Titel. Noch nie gab es eine so interaktive Welt in VR mit unzähligen Möglichkeiten und einfacher sowie intuitiver Handhabung/Steuerung. Bitte mehr davon!

Überraschungstitel: Mafia: Definitive Edition

Nachdem der erste Trailer erschienen ist, war ich sehr gespannt auf das Remake des Klassikers. Nachdem aber das Remaster des zweiten Teils im Vorfeld erschien und dieser mit wenig Liebe remastered wurde, hatte ich etwas Bedenken was den Zustand von Mafia: Definitive Edition angeht. Doch es hat nicht enttäuscht: das Remake ist gelungen und kann alte und neue Spieler begeistern.

Schlechtestes Spiel: Keines

Ehrlich gesagt habe ich dieses Jahr nicht sehr viele Titel spielen können. Deshalb ging ich bei der Auswahl etwas vorsichtiger vor, sodass es zu keiner Zeitverschwendung kommt.

Größte Enttäuschung: Schlechte Verfügbarkeit von Hardware

Zum Ende des Jahres gab es den Launch der neuen Konsolengeneration sowie in der PC-Welt neue Grafikkarten und Prozessoren. Doch davon etwas für einen angemessenen Preis zu bestellen war nahezu unmöglich. Mittels Bots wurden Online-Plattformen leergekauft, um die Hardware anschließend zu einem überteuerten Preis wieder zu verkaufen. Hier sollte es Vorrichtungen zur Regulierung von Online-Bestellungen sowie größere Lagerbestände durch die Hersteller geben.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: Mehr Exklusivtitel für die neue Konsolengeneration

Auch wenn ich in erster Linie kein Konsolenspieler bin, wünsche ich mir dennoch für die neue Konsolengeneration mehr Exklusivtitel im kommenden Jahr. Ich habe den Launch der neuen Konsolen verfolgt und so richtige Kracher als Launch- und Exklusivtitel gab es diesmal nicht. Deshalb wünsche ich mir, dass ein entsprechender Cut zur Last-Gen kommt und PlayStation 5 sowie XBOX Series richtig durchstarten können.

Sammy

Bestes Spiel: Half Life Alyx

Die Witze und Memes zu Half Life 3 mit dem Spruch „Half Life 3 Confirmed“ sind gefühlt so alt wie das Internet. Um so erstaunlicher war dann der tatsächliche Release von Half Life Alyx. Es ist nicht nur der erste Titel welcher auf Metacritic im Gesamtschnitt über 90% erhalten hat, sondern auch meiner und vieler Anderer Meinung nach beste VR-Titel überhaupt. Als Besitzer einer Valve Index, war somit die Ausführung dieses Titels obligatorisch. Was Valve hier abgeliefert, hat meine Erwartungen übertroffen und macht Half Life Alyx für VR-Brillenbesitzer zum absoluten Pflichtkauf.

Insbesondere das Fingertracking hat es mir doch sehr angetan. Bleibt nur zu hoffen das diese Technologie auch in Zukunft von anderen Entwicklern genutzt wird. Apropos Zukunft: Die Macher dieses Meisterwerks, sind laut ihrer Aussage wieder ermutigt ein Half Life 3 oder wie auch der Titel dann heißen mag anzugehen. Zudem kann sich die Industrie eine Scheibe an Valve abschneiden denn Half Life Alyx war schon komplett fertig, bevor überhaupt ein erster Teaser erschien.

Überraschungstitel: Moving Out

Viele Titel konnte ich 2020 nicht spielen aber Moving Out musste dabei sein. Da ich ein großer Fan von Couch Coop-Games bin, und Overcooked 1+2 für viele spaßige Abende sorgte, genügte mir der Trailer von Moving Out in Verbindung zu Team 17 diesen Titel blind zu kaufen. Und ja, das Game hielt die Versprechen des Trailers und wurde im Coop mit 4 Spieler in zwei Etappen durchgesuchtet. Kaum zu glauben das die Thematik einer Umzugsfirma so lustig und motivierend umgesetzt werden kann. Mein zweiter Überraschungshit war Worms Rumble, aber darüber hat sich mein Kollege Alex schon zu genüge ausgelassen.

Schlechtestes Spiel: Schlechte Remastered im allgemeinen

Schlechte Beispiele für nicht gelungene Remastered-Varianten gibt es leider zu genüge. Allem voran Warcraft 3 Reforged dicht gefolgt von Starcraft 1 Remastered. Auf diese Neuauflagen hätte man gerne verzichten können. Das gilt auch für die Super Mario 3D All-Stars Collection, welche eigentlich auch in die Rubrik größte Enttäuschung gehört aber das Jahr 2020 hatte ja noch weitere negative Aspekte… Dabei haben andere Studios mit Bravour gezeigt, wie man ein altes Game erneut auf den Markt zu bringen hat. Von Crash Bandicoot, über Spyro the Dragon, Call of Duty Modern Warfare 1+2, Halo Master Chief Collection, Resident Evil und Demonsouls bis zur Uncharted Collection und Gears of War Ultimate, sind genügend Paradebeispiele vorhanden. Also bitte lieber Publisher, nehmt euch an diesen Titeln ein gutes Beispiel, egal ob man jetzt von einem Remastered oder Remake spricht.

Größte Enttäuschung: Next Gen Launch inklusive Cyberpunk

Gut Ding will Weile haben. Ein alter Spruch, der mal wieder ignoriert wurde weil das Weihnachtsgeschäft für einige Publisher viel zu wichtig ist. Da sich leider alles nur um unser be$te$ dreht, war 2020 in Sachen Umsatz für die Spiele-Industrie vielleicht das beste Jahr überhaupt. Dank Corona und Ausgangssperre haben viele mit dem Gaming ein neues oder altes Hobby wieder neu entdeckt, was wiederum für ausverkaufte Switch-Konsolen und reibende Hände in Marktplätze sorgte. Auch die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S waren in keinem Laden zu finden und viele Vorbesteller schauen bis heute in die Röhre. Wer weniger auf Konsolen und dafür auf dem PC unterwegs ist, bekam auf dieser Schiene mit ausverkauften Grafikkarten, Prozessoren und sogar leergefegte Arbeitsspeicher und Netzteilbestände die nächste Hiobsbotschaft.

Diejenigen welche es doch irgendwie geschafft haben, sei es durch Glück oder Abzocke an Hardware heranzukommen, wollten vielleicht einfach über Weihnachten entspannt Cyberpunk zocken. Nach der Verschiebungsachterbahnfahrt und vielleicht größter Hypewelle ever, wollte gefühlt jeder zweite endlich die Welt von Night City unsicher machen. Aber für viele kam nach der Installation ob auf einem Gaming PC aber noch viel mehr auf den Konsolen das große Erwachen in Form der Unfertigkeit dieses Games. Selbst im Radio wurden ein paar Tage später berichtet, dass man das Game zurückgeben kann. Das Jahr 2020 können wir zwar nicht zurückgeben, aber daraus lernen und in Zukunft den Hype vielleicht erst mal links liegen lassen. Somit gilt wieder der Alte Spruch vom Eingang dieses Abschnittes. In diesem Sinne, auf ein besseres 2021.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: Qualität und somit mehr Zeit für die Vollendung

Nach dem Jahr 2020 wünsch ich mir einfach nur mehr Entwicklungszeit und weniger Stress für die Entwickler von Spielen. Was die Hardware Sektion angeht, freue ich mich irgendwann auf eine verfügbare PS5 (Vielleicht sogar in einem coolen Bundle?) und verfügbare Hardware zu normalen Preisen. Damit wäre ich schon glücklich. 🙂

SaHKu

Bestes Spiel: The Last of Us – Part II

Nachdem der erste Teil im Jahr 2013 so eingeschlagen hatte, war die Wartezeit auf Teil II einfach unglaublich lang. Aber hat sich die Wartezeit gelohnt? Absolut. Hier wurde – analog zum ersten Teil – aus der langsam dahinscheidenden Last Gen noch einmal alles rausgeholt, was das Ding hergibt. GOTY, eindeutig. Auf einen eventuellen Teil III dürfen wir uns dann – ich wage mal Prophet zu spielen – kurz vor Erscheinen der PS6 einstellen.

Überraschungstitel: Catan Sternfahrer

Ein Offline-Spiel, welches mir unser geschätzter Chef Sammy nähergebracht hat, bei dem ich in diesem Jahr mehr Wochenenden verbracht habe als in meiner Stammkneipe. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Brettspieler, aber Catan macht – gerade mit dem Trüppchen, welches sich immer zusammengefunden hat – enorm viel Spaß.

Schlechtestes Spiel: Hab ich keines.

Ich bin bei Gamez mittlerweile äußerst selektiv und weigere mich schlicht und ergreifend, mir ein schlechtes Spiel ins Regal zu stellen; es sei denn, ich krieg es geschenkt oder erhalte es in Form eines Konvoluts.

Größte Enttäuschung: 2020

Das gesamte Jahr war eine gewaltige Enttäuschung mit Lockdown und dem ganzen Drumherum. Ich vermisse die Zeiten, in denen ich in meinem Stammladen auflegen und mich ungezwungen mit meinen Freunden treffen konnte; zumindest ohne die Befürchtung zu haben, dass mich gleich ein Nachbar verpfeift, weil ich noch Spaß am Leben haben könnte.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: Ende der Corona-Maßnahmen

Ein absehbares Ende des Corona-Wahnsinns und der ganzen, mittlerweile nur noch sinnlos verlängert wirkenden Verbote…ein frommer Wunsch, aber vielleicht können wir im Laufe des Jahres 2021 bald wieder aufatmen.

Ich bin zwar – wie wir alle hier – ein Gamer, aber soziale Interaktion im Real Life ist mir immer noch lieber als eine Discord-Session und/oder ein Online-Multiplayer.

Ansonsten wäre ein vernünftiger PlayStation Port von Cyberpunk 2077 auch ganz nett, wenn ich dann meine PS5 erhalte.

Kathrin

Bestes Spiel: Animal Crossing: New Horizons

Nach langem Warten erschien dieses Jahr endlich wieder ein Animal-Crossing-Titel. Und ganz ehrlich, welches Jahr hätte sich besser geeignet als dieses, um sich tagtäglich auf eine harmonische kleine Insel zu retten? Zwar hat der neueste Teil der Serie im Vergleich zu den Vorgängern seine Stärken und Schwächen – noch nie konnte man so umfangreich seine Heimatstadt anpassen, allerdings fallen die Dialogoptionen mit den Bewohnern etwas begrenzter aus als sonst – doch ich habe noch immer viel Spaß mit New Horizons. Vor allem die regelmäßigen Updates sind immer mal wieder einen Besuch wert.

Überraschungstitel: Skully

Den Indie-Titel habe ich freundlicherweise dieses Jahr zum Testen erhalten und trotz etwas Verbesserungsbedarf an der Spielmechanik ist er seine momentan 15 € auf Steam vollkommen wert. Wer Bock auf ein kurzweiliges, aber lustiges und actionreiches Adventure hat, der sollte mal einen Blick auf den Titel aus dem Hause Finish Line Games werfen.

Schlechtestes Spiel: keines

Ein schlechtes Spiel ist mir in diesem Jahr zum Glück nicht über den Weg gelaufen. Vielleicht liegt es daran, dass während der Hochzeiten der Corona-Krise fast jede Abwechslung eine gelungene Unterhaltung darstellte? Heutzutage würde ein schlechtes Spiel von mir aber auch einfach zur Seite gestellt werden und in Vergessenheit geraten, statt auf Biegen und Brechen durchgespielt zu werden.

Größte Enttäuschung: Hate in der Gaming-Branche

Als jemand, der gerne mal eine Runde Overwatch oder League of Legends spielt, ist Hate Speech ein trauriger Teil des Multiplayer-Gamings. Klar, manche Kommentare sind lustig und hin und wieder treiben mich meine Teamkameraden ebenfalls in den Wahnsinn. Allerdings weiß man nie, wie etwas beim gegenüber ankommt und am anderen Ende sitzt schließlich ein echter Mensch. Aber nicht nur Gamer, sondern auch Spieleentwickler sind Opfer von Hate-Kampagnen, wie beispielsweise mein lieber Kollege SaHKu in diesem Beitrag berichtete.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: NoHate2Gether

Wir bei Game2Gether repräsentieren Gamer aller Art und wollen uns im nächsten Jahr noch stärker als zuvor gegen Hate in der Gaming-Branche einsetzen. Dazu wird es regelmäßig Artikel und Infos zum Thema geben – ihr dürft also gespannt sein!

Florian

Bestes Spiel: World of Warcraft Shadowlands

Auch nach 16 Jahren kann World of Warcraft abseits von Classic noch Spaß machen! Mit dem aktuellen Add On Shadowlands, macht Blizzard vieles richtig und trifft mit dem Release während eines Lockdowns natürlich auch einen für ein MMORPG „guten“ Zeitpunkt. Classic hat viele, „alte Hasen“ zurückgebracht und auch neue Spieler für WoW begeistern können. Davon profitiert nun auch Shadowlands was sich in hervorragenden Verkaufszahlen widerspiegelt.

Überraschungstitel: Baldurs Gate 3 (Early Access)

Den dritten Teil der legendären Baldurs Gate Serie hatten sicher viele gar nicht so recht auf dem Schirm. Zugegeben, es handelt sich ja aktuell auch nur um eine Early Access Version die Schritt für Schritt um die Kapitel erweitert wird. Baldurs Gate 3 macht aber jetzt schon großen Spaß und zeigt wie umfangreiche Titel in Zukunft schon frühzeitig den Weg zum Käufer finden können.

Schlechtestes Spiel: Twitch

Der Streamingmarkt boomt wie nie zu vor. In diesem Jahr tummeln sich so viele neue Streamer und auch Zuschauer wie nie zu vor auf den verschiedenen live Plattformen. Grade hier sollte der Branchen Primus Twitch glänzen, tut dies aber nicht. Der schnelle Wachstum sorgt für Probleme, die Twitch aktuell scheinbar überfordert. Das eines Tages die Copyright Keule kommt, wusste man eigentlich von Anfang an.

Jahrelange begaben sich Streamer mit rechtlich Geschützter Musik und Videos in eine Grauzone, die Twitch schon lange hätte klar und deutlich regulieren müssen. Das man dies komplett versäumt hat und nun scheinbar oft wahllos den Banhammer schwingt, ist das Resultat verschlafener aber dringend benötigter Updates der Plattform.

Größte Enttäuschung: Launch der Next Gen Konsolen und Grafikkarten

Next Gen ist ein Desaster! Jedenfalls aus Sicht der Fans, die bereit waren, die neuen Konsolen oder Grafikkarten direkt zum Release zu kaufen. Lieferengpässe, Probleme bei der Produktion und Bots, die in Sekunden ganze Chargen aufkaufen. Hier muss die Industrie unbedingt nachbessern und im Vertrieb eventuell auch neue Wege gehen, um ihre treusten Fans nicht weiter zu verärgern.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr: –

Dass sich die aktuelle Situation auf dem Hardwaremarkt entspannt und jeder, der eine Next Gen Konsole oder Hardware kaufen möchte, dies auch zu einem angemessenen Preis tun kann.

Außerdem warte ich als VR Fan auf den nächsten großen Titel! Half Life Alyx hat gezeigt, wie gut Virtuell Reality in Spielen funktionieren kann, ich hoffe in Zukunft sich weitere Hersteller mutig genug auch aufwendigere Titel für diverse VR Plattformen zu produzieren.

Das waren unsere Tops und Flops in unserem Jahresrückblick 2020. Ich hoffe, dass euch der Artikel gefallen hat und ihr eventuell ein paar Spieletipps mitnehmen konntet. Game2gether wünscht euch allen einen guten Start ins Jahr 2021!

*Alle Meinungen und Texte wurden von den Redakteuren persönlich verfasst.