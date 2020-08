Iron Harvest 1920+ erhält Razer Chroma RGB -Makeover!

King Art Games und Razer freuen sich eine Razer Chroma RGB-Kooperation für Iron Harvest 1920+ bekanntgeben zu können. Beide Unternehmen einigten sich auf gemeinsame Marketingaktivitäten und Cross-Promotionen. Zusätzlich verspricht eine maßgeschneiderte Razer Chroma RGB-Beleuchtung für Iron Harvest allen Besitzern dieser Hardware eine zusätzliche immersive und faszinierende Spielerfahrung.

Polania, das Sächsische Imperium oder Rusviet – mit dem passenden Razer Chroma RGB-Beleuchtungsprofil sehen alle Spieler, für welche Fraktion sie auf das Schlachtfeld ziehen. King Art und Razer haben auch ein Auge auf die Ideen der Communities, um diese ggf. Teil der Razer Chroma RGB-Beleuchtungserfahrung werden zu lassen. Mehr Informationen zu diesem Detail werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Social Media-Kanälen von King Art und Razer bekanntgegeben – einfach die Augen aufhalten.

Iron Harvest 1920+ erzählt eine epische Geschichte, die sich um drei unterschiedliche Kriegsparteien und deren Protagonisten dreht. Jede dieser Faktionen bietet den Spielern für die intensiven taktischen Schlachten auch unterschiedliche taktische Ansätze. Zudem beinhaltet das packende RTS-Game eine intensive Geschichte, die sich über 20 herausfordernde Missionen in die Kampagnen erstreckt und garantiert zudem ein tiefgreifendes taktisches Mehrspieler-Erlebnis, in dem strategische Entscheidungen jederzeit gewichtiger sein können als das eigene Reaktionsvermögen. Zusätzliche Scharmützel- und Herausforderungskarten erlauben den Spielern die künstliche Intelligenz hinter dem Spiel alleine oder im Co-op-Modus gemeinsam mit Freunden herauszufordern.

Über Iron Harvest 1920+

In der Dämmerung des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ende des Großen Krieges, ist die Welt gefüllt mit Geheimnissen und Mysterien, voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Tradition trifft auf Wissenschaft und technologischen Fortschritt, während sich Europa noch immer von den brutalen Schlachten eines Weltkriegs erholt. Iron Harvest ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), dessen Handlung in einer alternativen Realität in der Zeit um 1920+ spielt, kurz nach dem Ende des Großen Krieges. Um die perfekte RTS-Erfahrung erschaffen zu können, hat das Team des Entwicklers King Art Games seit der extrem erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in regem Austausch mit RTS-Fans auf der ganzen Welt gestanden.

