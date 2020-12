Iroduku – Die Welt in allen Farben Komplettbox im Neujahr!

Am 19. Februar 2021 veröffentlicht LEONINE Anime die zauberhafte Drama-Fantasy Serie Iroduku, welche hierzulande den Namen „Die Welt in allen Farben“ trägt. Genre-Kenner und Regisseur Tshiya Shinohara (Nagi no Asukara) inszenierte diese 13-teilige Original-Anime-Produktion rund um die Zeitreise der jungen Nachwuchshexe Hitomi.

Iroduku Story

Hitomi Tsukishiro ist 17 Jahre alt und Teil einer Familie, die über magische Fähigkeiten verfügt. Schon in jungen Jahren erlebt sie einen schweren Schicksalsschlag und kann fortan keine Farben mehr sehen. Nun zeigt sie nur noch selten ihre Emotionen und isoliert sich immer mehr von ihrer Umgebung. Ihre Großmutter, die erfahrene Hexe Kohaku, macht sich große Sorgen um ihre geliebte Enkelin. Sie beschließt mit all ihren magischen Kräften Hitomi ins Jahr 2018 zurückzuschicken. Dort trifft die junge Hexe auf ihre 17-jährige Großmutter Kohaku und ihre Freunde und für Hitomi beginnt damit ein ganz neues Leben.

Hintergründe

„Die Welt in allen Farben entstand 2018 im Studio P.A. Works, das sich mit einnehmenden Drama-Serien wie Shirobako und Angel Beats! sowie dem epischen Fantasy-Film Maqiua, eine unsterbliche Liebesgeschichte längst auch hierzulande einen Namen für hochwertige, emotionale Original-Anime-Produktionen gemacht hat. Hitomis Geschichte setzt diese Tradition mit beeindruckenden Animationen, einer berührenden Coming-of-Age-Erzählung und einer Prise magischer Fantasy fort. Vor den malerischen Kulissen der japanischen Stadt Nagasaki, die P.A. Works in farbenfrohen, atmosphärischen Bildern einfängt, begleitet das Publikum Hitomi auf ein gefühlvolles Zeitreise-Abenteuer, in dem sie nicht nur neue

Freunde und neuen Mut findet.

Für die Inszenierung setzte das Studio auf Regisseur Toshiya Shinohara, der bereits mit der studioeigenen Serie Nagi no Asukara sein außerordentliches Gespür für die Gefühlswelten von Heranwachsenden unter Beweis stellte. Ihm zur Seite stand die ebenso profilierte Storylinerin Yuko Kakihara, die beispielsweise bereits für die Digimon Adventure tri.-Filme und den Drama-Serien Orange federführend war. Die Figuren-Designs stammen wiederum von Mangaka Fly (Kemono Friends – Willkommen im Japari Park!) und wurden von Yuki Akiyama (Animationsregie für Shirobako-Episoden) für den Anime aufbereitet.

Die Welt in allen Farben begleitet Hitomi auf der Suche nach sich selbst und empfiehlt sich mit hochwertigen Animationen, pittoresken Sets und absolut liebenswerten, lebensechten Teenagerfiguren, mit denen man nur allzu gerne mitfiebert. Fans von hochkarätigen Dramen wie Angel Beats!, Orange und Sekunden in Moll – Shigatsu wa Kimi no Uso sowie berührenden Coming-of-Age-Geschichten à la Violet Evergarden dürfen Die Welt in allen Farben auf keinen Fall verpassen!“

Release des Animes

Iroduku – Die Welt in allen Farben wird von LEONINE Anime a, 19. Februar 2021 als Komplettbox auf DVD und Blu-ray mit umfangreichen Booklet (40 Seiten) veröffentlicht. Für die deutsche Tonfassung ist EroSync verantwortlich (Der Junge und das Biest) und Dialogregisseur Yannick Forstenhäusler (Astra Lost in Space). Hierzu wurden Stimmen engagiert, wie Leslie-Vanessa Lil (Luculia Marlborough in Violet Evergarden und das Band der Freundschaft) als Hitomi und Marie Hinze als Kohaku (Tamaki Kotatsu in Fire Force).

Verfügbarkeit: 19. Februar 2021

Publisher: LEONINE Anime

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 12 Jahren

Laufzeit: ca. 297 Min. / ca. 310 Min.

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial: Booklet (40 Seiten)

> Kennt ihr schon Human Lost?

Vorschau der DVD und Blu-ray Komplettboxen.

Quelle: PR-THINK