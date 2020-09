Immortals Fenyx Rising – Frisches Gameplay

Ubisoft hat neue Infos zum kommenden Action-Adventure Immortals Fenyx Rising veröffentlicht. Die Hauptfigur Fenyx, das Setting des Spiels und Spielmechaniken stehen im Fokus der gezeigten Videos.

Als Fenyx, wahlweise eine Halbgöttin oder Halbgott, müssen wir unsere Heimat von einem Fluch befreien und die anderen Götter obendrein auch noch retten. Die frei begehbare und offene Spielwelt ist dabei zu Fuß oder per Schwingen erkundbar. Im Verlauf leveln wir primär nicht die Spielfigur, sondern die zugehörigen Waffen und Rüstungen immer weiter auf. In puncto Optik und Gameplay fühlt man sich an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Ob Zufall oder Basicht, das weiß nur Ubisoft, ganz ungelegen dürfte dem Studio dieser Vergleich allerdings nicht kommen.

Im Gegensatz zu Zelda veröffentlicht Ubisoft Immortals Fenyx Rising für verschiedene Plattformen. Am 3. Dezember steht der Release an und das Spiel erscheint für PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4, PS5 und Switch.

