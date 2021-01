Immortals: Fenyx Rising – Erster DLC veröffentlicht

Der Überraschungshit Immortals: Fenyx Rising hat heute seinen ersten DLC erhalten. In „Ein neuer Gott“ erwarten euch eine Reihe neuer Aufgaben und natürlich schicke Belohnungen.

Es geht knallbunt und humorvoll weiter im Reich der griechischen Götter. Im neuen DLC namens „Ein neuer Gott“ muss sich Hauptfigur Fenyx gleich mehreren Prüfungen stellen. So begebt ihr euch auf die Reise zum Palast Olympos um euch dort den Prüfungen von Athena und Co. zu stellen. Bei erfolgreichem Abschluss winken dann tolle Rüstungssets, die natürlich wieder reichhaltige Boni mit sich bringen.

Neben Rüstungen und Waffen bringt der DLC auch neue Fertigkeiten für Fenyx. So könnt ihr jetzt beispielsweise bestehende Skills noch weiter aufrüsten oder ganz neue Fähigkeiten erwerben.

Den DLC „Ein neuer Gott“ könnt ihr auf zwei unterschiedliche Weisen erwerben. Entweder einzeln (wie z.B. hier im PSN) oder ihr gönnt euch den Season Pass, der diesen und alle zukünftigen DLCs am Start hat. So oder so: Das Hauptspiel hat schon irre viel Spaß gemacht, so dass für alle Freunde des Action-Adventures der DLC eigentlich ein Must-Have ist.

→ Test zu Immortals: Fenyx Rising

Reicht euch unsere Empfehlung des Spiels noch nicht aus, dann gebt einfach der Demo eine Chance und überzeugt euch selbst. Diese findet ihr auf eurer jeweiligen Spielplattform im Store.

Eigens für den DLC „Ein neuer Gott“ hat Ubisoft auch gleich noch ein passendes Video veröffentlicht, in dem ihr die neuen Inhalte in bewegten Bildern bestaunen könnt. Dieser dauert zwar nur eine gute Minute lang, gibt aber dennoch einen netten, ersten Einblick: