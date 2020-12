Adventskalender 2020 – Tag 10

Tag 10 unseres Adventskalenders bietet Abenteuer- und Geschicklichkeit-Spiele für die Switch. Nintendo stellt uns für dieses Türchen gleich zwei Titel zur Verfügung, die kürzlich erschienen sind. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Pikmin 3 Deluxe. Mit diesem Gaming-Paket gibt es doppelten Koop-Spaß für die Winterferien. Beide Exemplare wurden im letzten Quartal 2020 veröffentlicht. Mit einem Vollpreis von 59,99 Euro je Spiel habt ihr die Chance einen Warenwert von knapp 120 Euro zu gewinnen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Nintendo zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über die Preise

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung spielt vor Breath of the Wild und erzählt die Geschichte vor dem 100-jährigen Schlaf, welche oftmals nur angeschnitten wurde. Der Hack and Slayer, der Dynasty Warriors Entwickler Omega Force, erschien am 20. November diesen Jahres.



In Pikmin 3 herrscht auf dem Planeten Koppai eine Hungersnot, weswegen drei mutige Astronauten ausgesandt werden, um nach Nahrung zu suchen. Dabei stoßen sie auf die kleinen Pikmin. Das Spiel lädt ein seine Level zu erforschen, die von Mal zu Mal schwerer werden. Sei es die Natur oder Monster, die nach euren Pikmin trachten. Der damalige WiiU Port schaffte es auf die Nintendo Switch. Grafisch aufpoliert, neue Modis und Features, Koop an der gleichen Konsole und Bonusabenteuer warten auf euch.



> Mehr zu den zwei Preisen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr