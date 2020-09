Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Switch angekündigt

Die letzte Nintendo Direct hallt noch nach, da kommt auch schon gleich die nächste Ankündigung. Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint im November der geistige Nachfolger von Hyrule Warriors.

Es ist tatsächlich nur der geistige Nachfolger, denn auf der Zeitachse betrachtet spielt Zeit der Verheerung vor dem Teil, der seiner Zeit für 3DS, Wii U und Switch erschien. Wir befinden uns 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hierbei handelt es sich wieder um ein klassisches Musou-Spiel, was heißt, dass actionreiches Gameplay absolut im Vordergrund steht. Säubert die Karten von allen Feinden, nehmt strategische Punkte ein und macht allen Zwischenbossen schnell den Garaus. Dafür stehen euch etliche Kämpfer zur Verfügung, von denen jeder ein eigenes Waffen- und Rüstungsset besitzt. Mit dabei sind natürlich auch wieder etliche Kombos, die in ihrer Ausführung spektakulär den Bildschirm leer fegen. Für spannungsreiche Action daheim auf der Couch steht ein lokaler Multiplayer zur Verfügung.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November exklusiv für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind z.B. bei Amazon möglich.