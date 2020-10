Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Demo veröffentlicht

Nintendo hat für das Spiel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung eine Demo veröffentlicht. Damit könnt ihr das Spiel für Switch kostenlos ausprobieren.

In der letzten Nintendo Direct hat Nintendo die Demo bereits angekündigt und nun steht sie also auch schon im eShop zum Download bereit. Wenn ihr also einen Einblick in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bekommen möchtet, dann folgt dem Link und ladet euch die Demo gratis auf die Switch:

→ Demo im eShop

Nintendo schreibt zum Spiel:

Reise zurück in Hyrules Vergangenheit und kämpfe um das Schicksal des Königreichs in Zeit der Verheerung für Nintendo Switch!

100 Jahren vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im ultimativen Kampf um das Überleben.

Hyrule Warriors erscheint Ende November exklusiv auf Switch, weitere News zum Spiel findet ihr hier.