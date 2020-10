Mit dem Verkauf der Xbox Series X und Xbox Series S dürfen wir mit einem Update des Shooters rechnen. Dieser schraubt noch mal an der Grafik und den FPS-Zahlen und lässt sogar Marcus Fenix wie Dave Bautista aussehen? Außerdem erwartet uns ein DLC namens Hivebusters, welcher nochmal 3–4 Stunden Story bietet.

Neues an der Gears Front

Das Update sorgt, wie im Trailer abzuleiten, für eine Optimierung auf der Xbox Series X und S. Außerdem für 120 FPS in der Versus Modi. Ja, nur im Versus. Es steht extra dabei, da die 120 FPS nicht für den Kampagnen Modus gilt. Diese läuft weiter in den gewohnten 60 FPS, was aber kein Abbruch tut, da die Mehrheit eh weder einen 120 Hertz Bildschirm besitzt, noch den Unterschied sieht.

Für den New Game+ Modus kam man diversen Fan-Wünschen nach und machte aus Marcus Fenix mithilfe des Multiplayer-Skins zu Dave Bautista. Dies ist rein optional!

Ein neuer DLC mit dem Titel Hivebusters steht angeblich vor der Tür und soll noch im Dezember erscheinen. Dies entlockte IGN den Machern von The Coalition Studios in einem Interview. Der Name des Titels ist kommt von einer Gruppe, die bereits im Escape-Modus von Gears 5 auftaucht.

Der neue Trailer zum Gears 5 Titel.



Quelle: pcgames / IGN