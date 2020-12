Hitman 3 – Frisches Gameplay im Video

Anfang 2021 geht Agent 47 wieder auf die Jagd, denn am 20. Januar erscheint Hitman 3. Ein neuer Trailer zeigt sowohl neue Features, als auch wiederkehrende Favoriten.

Das Spiel läuft auf IO Interactive’s hauseigener Glacier-Engine und gibt den Spielern die volle Kontrolle über die tödlichen Fähigkeiten von Agent 47. Mit seinen messerscharfen Instinkten und seinem gesamten Arsenal an Waffen und Werkzeugen meistern sie die Kunst des Attentats. In der Rolle von Agent 47 machen sich die Spieler mit der neuen Kamera vertraut, die Schlösser öffnen kann, und spielen Levels erneut, um die aus den Vorgängern bekannten Playstyles zu verdienen.

Auf Next Gen-Konsolen bietet Hitman 3 eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde mit HDR-Unterstützung. Das Spiel zeigt eindrucksvoll, wie die Glacier-Engine zum Einsatz kommt: von den Gesichtsanimationen, der KI, bis über die Crowd-Technologie, die es ermöglicht, bis zu 300 NPCs in einer Location zu versammeln.

Spieler können Locations aus den vorherigen Spielen der Trilogie importieren, wenn sie diese besitzen, und erhalten so Zugang zu über 20 Schauplätzen der Reihe. Alle Verbesserungen hinsichtlich Rendering, Animationen und KI, die mit dem Titel eingeführt werden, können in allen drei Spielen genutzt werden – so wird Hitman 3 zur ultimativen Plattform, um die gesamte der „World of Assassination“-Trilogie zu spielen. Für Playstation übrigens auch in VR!

→ zur offiziellen Webseite