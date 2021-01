Hitman 3 – Der mörderische Launch Trailer ist da

Hitman 3 ist heute erschienen und um unseren Puls vorab nochmals so richtig in Fahrt zu bringen, gibt es passend zum Verkaufsstart auch einen schicken Launch Trailer.

→ weitere News zu Hitman

Agent 47 kehrt in Hitman 3 als skrupelloser Profi zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen: Jetzt kommt es auf jeden einzelnen Mord an. Brechen Sie auf eine emotionale Reise voller Düsternis und Hoffnung zum Abschluss der „Welt der Attentate“-Trilogie auf.

Die Welt der Attentate ist übrigens ein tolles Feature des Spiels. Dadurch lassen sich sämtliche Orte aus Hitman 1 und Hitman 2 ins Spiel portieren, so dass ihr sämtliche Morde noch einmal erleben könnt. Außerdem können Spieler des Vorgängers nahtlos an die Geschehnisse aus Teil 2 anknüpfen, sofern ihr einen entsprechenden Speicherstand besitzt.

Hitman 3 ist ab sofort für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia verfügbar. Die digitalen Versionen erhaltet ihr im Store der jeweiligen Plattform (für PC besucht den Epic Games Store). Wollt ihr lieber was in den Händen halten, dann sei euch die Handelsversion ans Herz gelegt. Corona-bedingt hat ja leider der stationäre Handel derzeit geschlossen, also bleibt euch die Möglichkeit, bei diversen Online Shops zuzugreifen, z.B. bei Amazon.

→ zur offiziellen Webseite des Spiels