High Score – Netflix bringt Doku über Videospiele

Der Streaming-Anbieter Netflix zeigt mit High Score eine Dokumentation über Videospiele. Die sechsteilige Doku startet heute in einer Woche am Mittwoch, dem 19. August. Das Thema der Dokureihe umfasst das goldene Zeitalter der Videospiele und thematisiert neben den damaligen Riesen Sega, Nintendo und Co. auch zeitlose Klassiker, die damals das Licht der Welt erblickten. Von Pacman bis Doom wird also so ziemlich all das vertreten sein, was Rang und Namen hatte und bis heute noch hat.

„Computerpioniere und visionäre Künstler auf der ganzen Welt unter anderem die legendären Welten von Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog oder John Madden Football. Ohne vorgegebene Regeln oder Pläne erschlossen sich Spieler sowie innovative Programmierer immer neue Möglichkeiten des Geldverdienens und lernten, Rivalen auszuschalten und Herzen zu gewinnen.“

Besonderes Highlight der Sendung ist der Sprecher. Mit Charles Martinet alias Super Mario dürfte eine der bekanntesten Stimmen der Geschichte der Videospiele für charmantes Flair sorgen.

→ High Score bei Netflix