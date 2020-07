Herzog Zwei – RTS erscheint für Switch

Herzog Zwei ist ein Urgestein im RTS-Genre und wird für Nintendo Switch veröffentlicht. Sofern ihr kein Retrogamer seid, wird euch der Name des Spiels vielleicht nicht sehr viel sagen. Ein Blick in die Historie der Real-Time-Strategie verrät jedoch, dass Herzog Zwei nicht weniger als ein Wegbereiter des Genres war.

Das Spiel zählt als Vorlage für später folgende Klassiker wie beispielsweise Dune 2, Starcraft oder auch Command & Conquer (Test Command & Conquer Remastered). Der Kern ist schnell erklärt: Baut eine Basis, erntet Ressourcen, erstellt Einheiten und vernichtet den Gegner. Eben ganz so, wie man es auch bis heute noch aus modernen RTS-Spielen kennt.

Neben dem Spiel gegen die KI soll Herzog Zwei auch einen Multiplayer für 1 vs. 1 und 2 vs. 2 Gefechte besitzen. Neu ist der Helper-Modus, der unerfahrene Spieler Schritt für Schritt in die Spielmechaniken einweist. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nichts über den konkreten Termin zur Veröffentlichung, noch den Preis. in Asien wird das Spiel für 999 Yen im eShop angeboten, was in etwa 8-9€ entspräche.

