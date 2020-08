Heroes Infinite – Raging Heroes Modelle selber Drucken

Mit „Heroes Infinite“ bietet Raging Heroes uns nun die Möglichkeit, Modelle selber zu drucken. Es ist teils günstiger, ich bekomme was ich will und wie ich es will. Mit ihrer Kampagne starten sie ein neues Projekt, was sowohl für Tabletop-, wie auch Rollenspieler interessant ist!

Raging Heroes Infinite Modelle drucken

Raging Heroes hatten wir bereits als einen Hersteller für Alternative Modelle für Warhammer 40k vorgestellt. Nun starten sie ein neues Projekt und das kann sich sehen lassen! Es ist eine eigene Kampagne, welche sich über die Monate entwickeln wird und für einen monatlichen Beitrag von 10€ bekommt ihr eine Mitgliedschaft in ihrem Patreon Club, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits über 2500 Mitglieder zählt. Was ihr dafür bekommt? Wenn ihr euch bis Ende August 2020 registriert, dann das folgende:

Was man mit diesen Figuren anfangen kann liegt ganz allein bei euch! Als alternative Modelle für ein Fantasiespiel wie Age of Sigmar oder vielleicht als Sammlung für die eigene Painting Collection! Das die Modelle schön designed sind, kann man kaum abstreiten und kann ich, wenn nicht speziell für diese, aus eigener Erfahrung selber bestätigen.

25 Modelle in unterschiedlichsten Größen + 30 scencic Bases sind einiges Wert. Doch das allein war es nicht, sie legen noch einen (kostenlosen) Bonus oben drauf!

Der gemeine Tabletop Spieler wird mit dieser Tavernenausstattung nicht all zu viel anfangen können. Für einen Rollenspieler, gerade aus dem Bereich D&D (Dungeon & Dragons) oder DSA (Das Schwarze Auge) ist so etwas aber durchaus eine sehr schöne Möglichkeit, seinen Tisch aufzupeppen und das Spiel noch plastischer darzustellen.

Gutes Angebot – und weiter?

Die Frage ist: Wie geht es danach weiter? Offensichtlich ist, wie sie es selbst sagen, dass so ein Angebot eine Ausnahme für spezielle Anlässe ist. Da sie aber auch Erfahrung mit Kickstarter und ihren Stretchgoals haben, kann man davon ausgehen, dass kleine Bonusfiles immer wieder mal kommen können und auch spezielle Jahres- oder Abschnittevents eingesteuert werden könnten. Monatlich werden aber defintiv einzelne Modelle angeboten werden. In der Vergangenheit waren auch die Modelle aus ihrer Piratenserie, sowie die Spinnenserie Teil ihres Patreon Projekts. Und wer aufmerksam liest, hat auch schon den Hinweis auf die Summer Fairies mitbekommen – also mindestens noch ein Großprojekt.

(Bild)Quellen: