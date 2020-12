Hardwarekalender 2020 – Tag 8

Passend zum aktuellen Winter sind auch unsere Preise an Tag Nummer 8 eiskalt! Jedenfalls halten sie euren Gaming PC schön kühl auch bei hitzigen Gefechten! Zusammen mit Scythe verlosen wir heute einen Mugen 5 ARGB Kühler sowie zwei Kaze PWM 120 ARGB Lüfter.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Scythe zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mugen 5 mit asymmetrischen Aufbau

Dank der abgeschrägten Heatpipes ist der Kühlkörper nicht mittig über der Grundplatte, sondern leicht versetzt angeordnet. Dieses asymmetrische Design ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung aller Speicherbänke. Eine geringe Bauhöhe von nur 154,5mm gewährleistet maximale Kompatibilität mit Standard-PC-Gehäusen.

Kaze Flex 120 ARGB PWM Lüfter

Der Kaze Flex 120 ARGB PWM ist der erste Scythe Lüfter mit Addressable RGB-LEDs. Acht einzeln ansteuerbare LEDs beleuchten die transluzenten Lüfterblätter und ermöglichen aufwendige Farbeffekte und -Verläufe. Das geschlossenes Flüssigkeitslager (Fluid Dynamic Bearing) reduziert die im Betrieb entstehende Reibung erheblich und erreicht so eine Lebensdauer von bis zu 120.000 Stunden, sowie eine hohe Laufruhe. Die komplett in schwarz gehaltenen Gummientkoppler reduzieren die Weitergabe und eventuell auftretenden Vibrationen und fügen sich optisch in das Gesamtdesign ein.

Technische Daten:

Gesamtmaße BxHxT:

130 x 154,5 x 110 mm (einschließlich Lüfter – weitere Abmessungen)

130 x 154,5 x 110 mm (einschließlich Lüfter – weitere Abmessungen) Gesamtgewicht:

890 g

890 g Zubehör:

Montagematerial für Intel- & AMD-Sockel, Lüfter, Wärmeleitpaste, Lüfterklemmen, Einbauanleitung.

Montagematerial für Intel- & AMD-Sockel, Lüfter, Wärmeleitpaste, Lüfterklemmen, Einbauanleitung. Material der Bodenplatte / Heatpipes:

Vernickeltes Kupfer (mehr Infos)

Vernickeltes Kupfer (mehr Infos) Lüfter-Spezifikationen

Modellname:

Kaze Flex 120 PWM

Kaze Flex 120 PWM Lüftermaße:

120 x 120 x 27 mm

120 x 120 x 27 mm Geräuschpegel:

4 ~ 24,9 dBA

4 ~ 24,9 dBA Luftdurchsatz:

16,6 ~ 51,17 CFM / 28,2 ~ 86,93 m³/h

16,6 ~ 51,17 CFM / 28,2 ~ 86,93 m³/h Lüfterdrehzahl:

300 (±200 upm) ~ 1.200 upm (±10%) (PWM-gesteuert)

300 (±200 upm) ~ 1.200 upm (±10%) (PWM-gesteuert) Statischer Druck:

0,75 ~ 10,3 Pa / 0,076 ~ 1,05 mmH²O

0,75 ~ 10,3 Pa / 0,076 ~ 1,05 mmH²O Lagertyp:

Sealed Precision FDB

Sealed Precision FDB Spannung:

12V

12V MTTF:

120.000 Stunden bei 25°C

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr