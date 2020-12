Hardwarekalender 2020 – Tag 6

Der Backforce One Gaming Chair! Ja ist denn heute schon Nikolaus? Und viel wichtiger, wart ihr auch alle artig? Schauen wir doch mal in diesen riesen großen Sack hinein, ob uns der Nikolaus einen schönen Preis für euch mitgebracht hat. Oha, heute wird es aber groß und schwer, denn in Kooperation mit Backforce.gg verlosen wir einen richtig geilen Backforce One Gamingchair. Ein Gewinner darf sich am Ende auf diesen edlen Thron setzen und bequem seine zukünftigen Matches absolvieren.

Wir haben den Backforce One bereits getestet. Unseren Test zum Backforce One findet ihr hier. -> game2gether Backforce One Review

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Backforce zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

BACKFORCE ONE



Gamer-Pulse LED in der Rückenlehne

Abklappbare Armlehnen für einen geringeren Abstand zum Bildschirm

Personalisierbare Patches für Deinen Nickname

Dual Core Sitz für maximalen Komfort

SyncSeat für optimale Ergonomie

Verstärkte und atmungsaktive Rückenlehne für mehr Ausdauer

Star Base Standfuß im stylischen Felgen Look

Sit and Play Option spart den Aufbau

Daten und Fakten

Gewichtsregulierung, stufenlos

Synchronmechanik, arretierbar

Rückenschale Kunststoff, schwarz

Abklappbare Armlehnen

Universalrollen für alle Bodenarten

Ideal für eine Körpergröße von 151 – 192cm

Getestet für ein Körpergewicht von 45 – 130kg

10 Jahre Garantie (1MB)

MADE IN GERMANY

Time to Shine

Mit unserem BACKFORCE ONE glänzt du nicht nur auf dem Schlachtfeld. Unsere Gamer Pulse LED Brosche ist elegant in die Rückenlehne des Stuhls integriert und leuchtet bis zu 20 Stunden lang. In unseren besonderen Fan-Editionen zeigt die Brosche das Logo unseres Partners.

Bringt dich näher an die Action.

Beim Spielen bist du immer mitten in der Action. Genau dafür haben wir unsere einzigartigen Two Mode Armrests entwickelt: Mit einem Knopfdruck kannst du die Armlehnen nach hinten klappen, und kommst so noch näher an die Action auf deinem Bildschirm. Im normalen Modus bieten dir unsere Armlehnen extra-weiche Auflagepads für höchsten Komfort und eine einfache und individuelle Höhenverstellung.

Crafte deinen Patch.

Du hast deinen eigenen Stil und zeigst der Welt bei jedem Spiel dein Können. Mit unseren personalisierbaren Patches verleihst du auch deinem BACKFORCE ONE eine eigene Note. Beschrifte deinen Patch mit Nickname, Clantag oder einem anderen Schriftzug und wähle Farbe und Umrandung aus. Die Patches kannst Du jederzeit auch nach Deinem Kauf nachbestellen.

Carry für dein Spiel.

Höchste Leistung auch bei langen Sessions. Dafür sorgt unser Dual Core Sitz mit zwei Schaum-Komponenten. Diese beiden Module mit unterschiedlichen Härtegraden werden nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Denn wir glauben, dass professionelle Athleten auch professionelles Equipment verdienen.

Gewinnen und zurücklehnen.

Nach einem intensiven Match gibt es nichts Besseres als sich zurückzulehnen und die Highlights des Spiels Revue passieren zu lassen. Mit unserem SyncSeat wird das einfacher und bequemer als jemals zuvor. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Gaming Stühlen passt unser BACKFORCE die Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne an. Das sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und höchsten Komfort.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr