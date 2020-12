Hardwarekalender 2020 – Tag 24

Endlich Heiligabend, das Fressfest kann beginnen. game2gether wünscht euch allen ein schönes Fest und erholsame Tage, feiert schön mit Freunden und der Familie, auch wenn die Familienzusammenkunft vermutlich kleiner ausfallen wird. Heute öffnen wir mit Türchen 24 auch schon das letzte in diesem Jahr. Dahinter verbirgt sich etwas richtig Edles für den anspruchsvollen Gamer da draußen. In Zusammenarbeit mit Samsung verlosen wir einen Odyssey G7 Gaming Monitor mit 32 Zoll, 1440 P und hammermäßigen 240 Hz. Wenn das mal kein fetter Preis für den letzten Tag ist, dann wissen wir auch nicht.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Samsung zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Samsung Odyssey G7 gehört zur Klasse der Curved Monitore mit einem Wölbungsradius von 1000R. Er bietet gleichzeitig eine üppige Diagonale von 32 Zoll im 16:9-Format und eine entsprechende WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Dank seines VA-Panels mit einem hohem Kontrast von 2500:1, hoher Farbraumabdeckung und Blickwinkelstabilität kann der Monitor dabei nicht nur eine hohe Auflösung, sondern auch besonders genau und detailgetreu Farben darstellen.

Die 10-Bit-Frabtiefe und eine Helligkeit von bis zu 600 cd/m² zertifizieren den Samsung Odyssey G7 nach HDR10 und VESA DisplayHDR 600. Dank variabler Synchronisierung mit AMDs Freesync, NVIDIAs G-SYNC oder Adaptive Sync gehören Schlieren bei schnellen Bewegungen der Vergangenheit an.

Curved Monitore ermöglichen ein besonders tiefes Eintauchen in Spielewelten, können aber auch am Arbeitsplatz ein Multi-Monitor-Setup überflüssig machen, die Nachteile wie beispielsweise störende Unterbrechungen aufweisen. Es ist jedoch nicht nur die Bildqualität, das besondere Format und sein futuristisches Äußeres, was den Odyssey G7 auszeichnet. Er bietet mit nur einer Millisekunde (G/G) auch eine schnelle Reaktionszeit, was ihn auch für reaktionsschnelle Spiele prädestiniert.

Mittels flexibler Neigefunktion kann der Bildschirm dem eigenen Betrachtungswinkel angepasst werden. Außerdem lässt sich der Monitor im Pivot-Modus nutzen, drehen und in der Höhe verstellen. Zudem verfügt die Rückseite des Monitors über eine VESA-konforme 100×100-mm-Montagevorrichtung, um den Bildschirm mit einer Monitorhalterung zu verwenden. Am Gehäuserücken und im vorderen Bereich befindet sich die Infinity Core-Beleuchtung, die 52 Farben in fünf unterschiedlichen Lichteffekten wiedergeben kann. Je nach Bedürfnis kann die Beleuchtung auf der Vorderseite ein- und ausgeschaltet werden. Angeschlossen wird der Samsung Odyssey G7 entweder über HDMI oder DisplayPort.

Technische Daten:..

Display LCD Technologie VA

Bildschirmgröße 80 cm (32 Zoll)

Auflösung (nativ) 2.560 x 1.440 Pixel

Format 16:9

Pixelabstand 0,2335 mm

Helligkeitswert (typ.) 350 cd/m²

Bildwiederholungsrate 240 Hz

Kontrast (typ.) 2.500:1

Reaktionszeit (G/G) 1 ms

Betrachtungswinkel (h/v) 178°/178° Energiemerkmale Netzteil Extern

Lieferant Samsung

Artikelname C32G74TQSU

Energieeffizienzklasse [auf der Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)] C

Bildschirmdiagonale 80 cm (32 Zoll)

Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) 73 W

Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 107 kWh

Energieverbrauch im Standby (W) < 0,5 W

Energieverbrauch im Aus-Zustand (W) < 0,3 W

Bildschirmauflösung 2.560 x 1.440 Pixel

Maximales Leuchtverhältnis 100 %

Quecksilbergehalt (mg) 0,0 mg

Blei Ja Besondere Eigenschaften QLED Technologie Ja

Eye Saver Mode Ja

Flicker Free Ja

Picture-in-Picture Ja

Picture-By-Picture Ja

USB-Superladefunktion Ja

FreeSync Premium Ja

NVIDIA G-SYNC Kompatibilität Ja Konnektivität Display Port 2x

HDMI 1x

Kopfhörer Ja

USB Ports 2x

USB Hub Version 3x Abmessung und Gewicht Maße mit Fuß (B x H x T) 710,1 x 594,5 x 305,9 mm

Maße ohne Fuß (B x H x T) 710,1 x 439,1 x 187,1 mm

Maße mit Verpackung (B x H x T) 806,0 x 272,0 x 520,0 mm

Gewicht ohne Verpackung 8,2 kg

Gewicht mit Verpackung 12,3 kg

VESA Wandmontage 100 x 100 mm

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr