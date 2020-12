Hardwarekalender 2020 – Tag 2

Heute öffnen wir Türchen Nummer 2 und ein glücklicher Gewinner darf sich am Ende über ein tolles Kühlungsbundle aus dem Hause Arctic freuen. Wir haben heute für euch eine neue Arctic Freezer II 240mm All in One Wasserkühlung, passend gibt es noch zwei P12 PWM Lüfter für eine perfekte Gehäusebelüftung und damit ihr direkt auch anständige Wärmeleitpaste habt, packt Arctic noch die preisgekrönte MX-4 Wärmeleitpaste on Top.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Arctic Cooling zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Typ intern (geschlossenes System) Kühlkörper CPU Kühlkörpermaterial Kupfer Kompatibilität CPU 1150, 1151, 1555, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4 Radiatorgröße 240mm Radiatordicke 38mm Radiatormaterial Aluminium Lüfter 2x 120mm, 200-1800rpm, 95.7m³/​h

Abmessungen 120x120x25mm Umdrehungen 200-1800rpm Luftdurchsatz 95.7m³/​h Luftdruck 2.2mmH₂O Lüfterlager hydrodynamisches Gleitlager (FDB) Anschluss 4-Pin PWM Spannungsbereich 12V Leistungsaufnahme 0.96W

Der CPU AiO Wasserkühler verfügt über ein integriertes Kabelmanagement in den vollummantelten Schläuchen für einen cleanen Look im Gehäuse. Unsere leistungsstarken P-Lüfter sorgen dank ihres hohen statischen Drucks und ihrer herausragenden Performance für einen schnellen Abtransport der Wärme. Wir empfehlen den Liquid Freezer II All-In-One CPU Wasserkühler all denjenigen, die für Ihren Rechner hervorragende Performance und niedrige Lautheit für einen fairen Preis suchen.

Der Liquid Freezer II verfügt über eine komplett neue, eigenentwickelte PWM-gesteuerte Pumpe mit Kupfer-Bodenplatte, verbesserter Effizienz, niedrigem Stromverbrauch und leisem Betriebsgeräusch. Anders als die meisten anderen Pumpen der Konkurrenz, welche auch im Idle-Modus unter Vollast laufen, reduziert unsere Pumpe bei geringer Last die Drehzahl und verbraucht so, trotz zusätzlichem Lüfter zur VRM Kühlung, weniger Strom und läuft gleichzeitig ruhiger.

Ein an der Pumpe befindlicher 40 mm Lüfter kühlt die Spannungswandler des Motherboards. Gerade bei Overclocking verhindert dies ein Überhitzen und erlaubt so kontinuierlich hohe Last.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr