Hardwarekalender 2020 – Tag 18

Nun sind wir schon beim Türchen Nummer 18 angekommen und auch für die Konsolenspieler haben wir etwas feines zum verlosen. Heute habt ihr die Chance auf diese tolle Seagate Game Drive für die Xbox One in der Halo Masterchief Limited Edition Sonderedition. Der Game Drive verfügt über 5TB Speicherkapazität und bietet so mit Platz für über 100 Xbox One Spiele.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Seagate zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die klassische Game Drive for Xbox

Nichts trübt das Spielerlebnis der Xbox One so sehr wie eine volle Festplatte. Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihrer Konsole mit der Seagate Game Drive, der einzigen externen Festplatte, die exklusiv für Xbox ausgelegt ist. Mit der Kapazität von 4 TB haben Sie Speicherplatz für über 100 Xbox One-Spiele.

Dank Plug-and-Play-Einrichtung sind Sie binnen Sekunden mitten im Spiel.

Da sie besonders kompakt ist und ohne Stromkabel auskommt, ist sie ideal für Ihr Wohnzimmer und lässt sich auch problemlos zu Freunden mitnehmen.

USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) sorgt für ein ungebremstes Gaming-Erlebnis – als würden Sie die Festplatte Ihrer Konsole nutzen

Formfaktor 2.5″

Datenträger 5TB HDD (SATA, AHCI)

Anschluss intern 1x SATA 6Gb/​s

Anschluss extern 1x USB 3.0 Micro-B

RAID-Level N/​A

Lüfter N/​A

Abmessungen 117x80x20.8mm

Gewicht 240g

Farbe schwarz, grün

Herstellergarantie zwei Jahre

