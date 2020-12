Hardwarekalender 2020 – Tag 17

Keine Lust eine Wasserkühlung oder All in One Wakü zu verbauen, ohne dabei auf massig Kühlleistung zu verzichten? Dann haben wir heute in Türchen 17 genau das richtige für euch. In Kopperation mit Noctua verlosen wir heute zwei HIGH-END Premium NH-D15 chromax.black. Dezentes Design trifft auf brachiale Kühlleistung und es dürfen sich am Ende direkt zwei Gewinner über einen dieser Premiumkühler freuen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Noctua zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der NH-D15 chromax.black ist eine komplett in Schwarz gehaltene Version von Noctuas vielfach ausgezeichnetem Flaggschiff-Modell NH-D15. Das Erfolgsrezept des Premium-Kühlers bleibt dank der gleichen Doppelturm-Konstruktion und den bewährten NF-A15 PWM Lüftern unverändert: hervorragende Laufruhe in Verbindung mit einer Kühlleistung, die durchaus mit Komplett-Wasserkühlungen konkurrieren kann. Die chromax.black Version mit ihren schwarzen Lüftern und ihrem schwarz beschichteten Kühlkörper kombiniert diese Vorzüge überdies mit einem schicken Stealth-Design. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das renommierte Multi-Sockel-Montagesystem SecuFirm2, Noctuas beliebte NT-H1 Wärmeleitpaste Wärmeleitpaste sowie volle 6 Jahre Herstellergarantie. Ob für Übertakter oder Silent-Enthusiasten: Der NH-D15 chromax.black ist eine echte Premium-Lösung, die genauso gut aussieht wie sie kühlt!

Sockel-Kompatibilität: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich), AM4 mit NM-AM4

Höhe (ohne Lüfter): 160 mm

Breite (ohne Lüfter): 150 mm

Tiefe (ohne Lüfter): 135 mm

Höhe (mit Lüfter): 165 mm

Breite (mit Lüfter): 150 mm

Tiefe (mit Lüfter): 161 mm

Gewicht (ohne Lüfter): 980 g

Gewicht (mit Lüfter/n): 1320 g

Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt

Lüfter-Kompatibilität 140x150x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 140x140x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 120x120x25

Lieferumfang: 2x NF-A15 PWM Premium Lüfter, 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.), Y-Kabel, NT-H1 high-end Wärmeleitpaste, SecuFirm2 Montage-Kit, Noctua Case-Badge aus Metall

