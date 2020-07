Grounded – Heutiger Startschuss

Heute geht es los mit Grounded und wir tauchen ein in eine Welt à la Liebling ich habe die Kinder geschrumpft. Aus dem Hause Obsidian Entertainment kommt das neue Survival-Abenteuer mit Koop-Elementen, welches zudem auch im Xbox Game Pass zur Verfügung steht.

Das ist Grounded

Du bist mit Freunden auf einem harmlosen Hinterhof, den ihr gemeinsam erkundet. Doch ihr seid auf die Größe einer Ameise geschrumpft! Die Entwickler kombinieren Rollenspiel-Elemente mit einem Survival-Kampf der anderen Art und schaffen so ein Abenteuer, in dem du und drei Freunde den Hinterhof erkunden und gemeinsam eine Lösung suchen, wie ihr wieder auf normale Größe wachst. Auf dem Weg trefft ihr auf putzige aber auch gefährliche bis tödliche Insekten. Die liefern sich genau wie ihr auch einen Überlebenskampf in diesem Hinterhofgarten. Es liegt an euch, Materialien und Rohstoffe zu sammeln, um daraus ein Unterschlupf und Werkzeuge zu bauen.

Das Spiel ist Teil vom Xbox Game Pass und ab sofort spielbar. Nicht-Abonnenten können es auf Windows 10 PCs im Microsoft Store und im Xbox Store für 29,99 Euro erwerben.

Die Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate kostet 12,99 Euro im Monat. Der erste Monat kostet sogar nur 1 Euro! Die Mitgliedschaft vereinigt den Zugang auf den gesamten PC und Konsolen Katalog, als auch Games with Gold, Deals with Gold und den Konsolen-Mehrspieler-Modus.

> Ebenfalls bald im Xbox Game Pass.

Der unterhaltsame Grounded Trailer vom Xbox Games Showcase.



Quelle: Xbox PM, Xbox Wire DACH