GOG verschenkt The Witcher Enhanced Edition

Toss a coin to your witcher! GOG verschenkt aktuell das erfolgreiche RPG The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut. Wer also den ersten Teil der Saga schon immer mal am PC spielen wollte, der hat jetzt die Chance, das Game kostenlos abzugreifen.

Viel müsst ihr dafür noch nicht einmal tun. Startet den GOG-Client und gebt den Spielnamen in die Suche ein. Alternativ könnt ihr auch diesem Link folgen:

Im ersten Teil der Witcher Saga erleben wir Geralt von Riva, der sein Gedächtnis verloren hat und auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist. Im Fokus der Story steht das Elixier des Mutagen, mit dessen Hilfe sich weitere Hexer erschaffen lassen.

Wer Bock auf die Ursprünge des beliebten Hexers hat, der sollte sich sputen. Das Angebot bei GOG endet heute um 23:59 Uhr!

