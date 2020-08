Während der gestrigen digitalen gamescom Opening Night Live war auch Xbox vertreten und zeigte jede Menge Details zu kommenden Top-Spielen auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC. Es gab spannende Einblicke in die kommende interaktive Story des neuen Spiels von DONTNOD und den Xbox Game Studios, wir erfuhren mehr über die Neuauflage eines heiß ersehnten Klassikers und warfen einen Blick in den Cast eines frisch angekündigten Xbox-exklusiven Titels.

Xbox Opening Night Live

Tell Me Why: Kapitel 1 – Release am 27. August

Die neue interaktive Geschichte von DONTNOD und den Xbox Game Studios behandelt die Geschichte der ungleichen Zwillinge Alyson und Tyler, die sich nach zehn Jahren wiedersehen und den Geheimnissen ihrer Kindheit auf den Grund gehen. Mit innovativem Gameplay, das die enge Verbindung der Geschwister widerspiegelt, erkundest du die Erinnerungen der komplexen Charaktere und beeinflusst den Ausgang der Geschichte. Tell Me Why erscheint in drei Kapiteln, die mit jeweils einer Woche Abstand zueinander veröffentlicht werden.

> Gewinner als bestes Xbox Spiel.

Age of Empires III: Definitive Edition – Release am 15. Oktober

Age of Empires III: Definitive Edition erscheint im Oktober mit altbekannten und neuen strategischen Herausforderungen. Erlebe echte historische Kämpfe der Epoche nach, spiele die neuen Völker der Schweden sowie Inkas und genieße die brillante 4K-Grafik, neue 3D-Modelle und einen komplett überarbeiteten Soundtrack.

Interaktiver Thriller Twelve Minutes angekündigt

Im Rahmen der gamescom: Opening Night Live enthüllte Annapura Interactive erste Details zu dem neuen interaktiven Thriller Twelve Minutes. Unter anderem wird die Besetzung der drei Hauptcharaktere vorgestellt. Mit James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe verleihen drei hochkarätige Schauspieler den Hauptfiguren einen unverkennbaren Charakter.

Was erwartet uns noch?

Die Opening Night Live ist noch lange nicht das Ende vom Lied. Die gamescom ist weiterhin digital im vollen Gange und bietet jede Menge spannende News. Für Fans aus dem deutschsprachigen Raum sendet Webedia die Gamescom Studio Livestreams auf Twitch und YouTube. Wer das Programm lieber auf Englisch verfolgen möchte, kann bei IGN zuschauen. Deren Zeitplan befindet sich hier. Hier ist der Xbox Zeitplan:

Interview und Story zu Tell Me Why.



Quelle: Xbox PM