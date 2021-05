Gamescom 2021 nur in digitaler Form

Die Gamescom 2021 findet vom ausschließlich online und kostenfrei für alle Fans statt

Die Koelnmesse und Game-Verband haben nach intensiven Gesprächen mit Partnern und Ausstellern entschieden, die Gamescom 2021 als rein digitales Event auszutragen. Somit tragen die Veranstalter der aktuellen Lage Rechnung, in der zu viele Unternehmen auf Grund der nach wie vor schwierigen Entwicklung in diesem Jahr nicht an physischen Veranstaltungen teilnehmen können. Sie kommen damit vor allem auch dem starken Bedürfnis nach Planungssicherheit der Partner nach. Damit findet die Gamescom 2021 wie bereits im Vorjahr ausschließlich digital und für alle Gamescom-Fans kostenfrei statt. 2020 feierte sie zahlreiche Erfolge: Über 100 Millionen Video Views über alle Formate und Kanäle, über 50 Millionen Unique User aus 180 Ländern sowie 370 Partner aus 44 Ländern. Um daran anzuschließen, wird das Digital-Angebot jetzt weiter ausgebaut.

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, sagt: „Gemeinsam mit dem game-Verband haben wir alles gegeben, den Fans und der Branche eine hybride Gamescom 2021 zu ermöglichen. Doch auch, wenn das hybride Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, mussten wir doch erkennen, dass die Gamescom auf Grund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt. Glasklar ist: Alle Beteiligten benötigen jetzt Planungssicherheit. Deshalb setzen wir auch in diesem Jahr auf eine erneut rein digitale Gamescom und werden mit dem ausreichenden Vorlauf der Gaming-Community Ende August 2021 ein noch stärkeres Online-Event bieten können. Dass wir das können, haben wir mit der Gamescom 2020 sowie mit anderen Messen wie der DMEXCO @home 2020 und der h+h cologne @home 2021 gezeigt. Alle Partner können ab sofort ihre Beteiligung buchen.“

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V., dazu: „Als Games-Branche wollen wir auch mit der Gamescom zeigen, dass Innovationen und mutige Weiterentwicklungen der beste Weg sind, um mit solchen Krisen umzugehen. Dafür arbeitet das Gamescom-Team seit Monaten hart an der Messe, insbesondere an den digitalen Elementen. Viele der neuen Konzepte für die hybride Veranstaltung, etwa das digitale Warteschlangenmanagement, werden wir nun erst im kommenden Jahr umsetzen können. Für die digitale gamescom 2021 konzentrieren wir uns darauf, noch mehr Games, Reichweite und Community-Atmosphäre bieten zu können. Dafür setzen wir beispielsweise mit Gamescom epix auf ein komplett neues Konzept, das die Community noch vor dem Start der diesjährigen Messe auf eine gemeinsame Quest-Reise in den sozialen Medien schickt. Hiermit wollen wir noch mehr der einzigartigen Gamescom-Atmosphäre ins Digitale übertragen. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern wollen wir die Messevauch 2021 wieder zum größten Games-Event der Welt machen.“

Mit der Gamescom 2021 wollen Koelnmesse und game-Verband direkt an den Erfolg des letztjährigen Online-Events anschließen. Eröffnet wird die Messe wieder durch die spektakuläre Show Gamescom: Opening Night Live mit Geoff Keighley. Der Content-Hub Gamescom now wird komplett neu aufgesetzt und mit zahlreichen, zusätzlichen Features für Fans und Partner noch attraktiver gestaltet. Ebenfalls neu ist Gamescom epix, eine Community-Aktion, über die Fans schon auf der „Road to Gamescom“ spielerisch ins Gamescom-Universum eintauchen können. Insgesamt können sich Gamescom-Fans vom Start der Gamescom: Opening Night Live am Mittwochabend (25. August) bis zum Freitagabend (27. August) auf ein volles Programm freuen, von dem einige Highlights und Aktionen auch noch am Wochenende laufen werden.

Die Devcom, erste Anlaufstelle für Entwickler und ihr Ökosystem, wird ebenfalls mit einem umfangreichen Online-Programm aufwarten und der Games-Branche eine zentrale Business-Plattform geben. Mehrere ganztägige Business-Matchmaking-Events, wie das beliebte „Indies meet Investors and Publishers“-Format Devcom Pitch it! oder spezielle Matchmaking- und Pitching-Events mit den internationalen Gemeinschaftsständen der Devcom, werden deutlich ausgebaut. Neu ist zudem, dass die Devcom an den ersten beiden Tagen einen klaren Fokus auf Content und das umfangreiche Conference-Programm legt, während Mittwoch bis Freitag ganz im Zeichen von Business, Networking und der beliebten digitalen Expo der Devcom stehen. Der Start der neuen Online-B2B-Plattform Gamescom biz wird dagegen um ein Jahr verschoben, da die Features der Plattform umfassend nur in einem hybriden Konzept ausrollbar sind. Der Gamescom Kongress, Europas führende Konferenz rund um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Potenziale von Games, findet in diesem Jahr am Donnerstag, 26.08.2021, erneut vollständig digital statt.

In dem leicht angepassten Zeitplan der digitalen Gamescom 2021 startet die Gamescom-Woche wie gewohnt am Montag, 23.08.2021, mit der devcom. Die Gamescom: Opening Night Live findet am Mittwoch, 25.08.2021, statt, die Kerntage der Gamescom liegen dann auf Donnerstag und Freitag, 26. und 27.08.2021. Einige der Angebote werden weiter über das anschließende Wochenende verfügbar sein.

gamescom: Opening Night Live wieder die Eröffnungsshow der Superlative

2020 fesselte die gamescom: Opening Night Live in Zusammenarbeit mit Geoff Keighley über 2 Millionen Live-Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig an die Bildschirme. Weltpremieren und dutzende brandneue News zu den am heißesten erwarteten Spieletiteln wurden während der großen Eröffnungsshow vorgestellt. Auch dieses Jahr produzieren Geoff Keighley und sein Team die Gamescom: Opening Night Live, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Dabei wird die Show in diesem Jahr um einen Tag verschoben, auf Mittwoch, 25.08.2021.

Geoff Keighley: „Die Gaming-Fans weltweit können sich bereits jetzt auf die diesjährige Gamescom: Opening Night Live freuen: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist das Interesse der Entwickler riesig, in diesem Jahr ihre Weltpremieren in der ONL präsentieren zu können und somit zu einem wichtigen Teil der Gamescom 2021 zu werden.“

Wie in den Vorjahren werden zudem weitere, internationale gamescom-Shows wie das Gamescom studio und die 2020 erstmals gezeigte Show Gamescom: Awesome Indies wieder von IGN produziert.

Peer Schneider, IGNs Chief Content Officer: „Ob persönlich in Köln oder in digitaler Form, die Gamescom ist ein jährliches Highlight für unser Team! Die gesamte IGN-Crew ist aufgeregt und bereit, der Gaming-Community im August spannende Spiele-Enthüllungen, News, Interviews mit Entwicklern und stundenlanges neues Gameplay zu bieten. Es wird keinen besseren Weg geben, die größten Spiele des Jahres – und darüber hinaus – zu feiern als die Gamescom 2021.“

Partner der Gamescom haben die Möglichkeit, mit ihren Games und Inhalten Teil der Shows zu werden. Für Indie-Entwicklerinnen und -Entwickler wird es ein umfangreiches Angebot in Zusammenarbeit mit der Indie Arena Booth Online geben, die als interaktives Spiel in Gamescom now als zentraler Plattform integriert wird.

Gamescom now komplett neu mit spannenden Features

Wie in den Vorjahren ist 2021 Gamescom now die erste Anlaufstelle für Gaming-Fans weltweit. Hier werden die Gamescom-Shows sowie alle Inhalte der Partner übersichtlich und leicht zugänglich gebündelt – hier schlägt das Herz der Gamescom 2021. Die Plattform wurde dabei nach dem vorigen Jahr inhaltlich und technisch komplett neu aufgesetzt. Besucherinnen und Besucher erwartet eine überarbeitete und deutlich verbesserte Benutzerführung, passgenau individualisierbare Zeitpläne, zahlreiche Live-Streams, Events, Shows sowie Informationen über alle Games und Gamescom-Partner.

Letztere profitieren von einem neuen, leicht zu bedienenden Content-Management-System, über welches sie ihre Inhalte noch besser pflegen und den Besucherinnen und Besuchern ansprechend präsentieren können. Mit dem neuen CMS bekommen Partner so zahlreiche, individuelle Integrationsmöglichkeiten für Inhalte, die digitale Reichweite steigt entsprechend mit den optimierten Darstellungsmöglichkeiten und weiteren Maßnahmen.

Gamescom Epix: Vor und während der Gamescom mit der Community vereint

Schon während der „Road to Eamescom“ in das Gamescom-Universum eintauchen, gemeinsam mit der ganzen Community epische Quests bestreiten, Erfolge erzielen und so das Gamescom-Feeling aufleben lassen? Genau das soll mit der neuen Community-Aktion Gamescom epix erreicht werden. Über spielerische, interaktive Social-Media-Aktionen im gesamten Gamescom-Kosmos können Fans bereits vor der Gamescom-Woche mit Inhalten und Partnern der Messe interagieren und Punkte sammeln, um damit dann während der Messe im August einzigartige Gewinne zu ergattern. Die Gewinne werden im großen Gamescom vault gehütet, der mit Beginn der Gamescom seine Tore öffnet.

Weitere Informationen zum umfangreichen Online-Programm, dem Indie-Angebot und den Partnern der Gamescom 2021 werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Über die Gamescom

Die Gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. 2021 findet die Gamescom ausschließlich digital von Mittwoch, 25. August bis Freitag, 27. August 2021 statt. Veranstaltungen vor Ort in Köln finden in diesem Jahr nicht statt. Die Gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet.

Koelnmesse – Global Competence in Digital Media, Entertainment and Mobility: Die Koelnmesse ist international führend in der Durchführung von Messen in den Branchen Digital Media, Entertainment und Mobility. Messen wie die DMEXCO, Gamescom, Gamescom asia, INTERMOT und THE TIRE COLOGNE sind als weltweite Leitmessen etabliert. Die Koelnmesse veranstaltet nicht nur in Köln, sondern rund um die Welt auch in anderen Wachstumsmärkten, z. B. in China, Singapur und Thailand, Messen in diesen Bereichen – mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Inhalten. Diese globalen Aktivitäten bieten den Kunden der Koelnmesse maßgeschneiderte Events in unterschiedlichen Märkten, die ein nachhaltiges und internationales Business garantieren.