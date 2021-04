Game2Gether und Nintendo verlosen 3x Bravely Default II

Nachdem bei unserem letzten Gewinnspiel der Fokus auf dem PC-Bereich lag, widmen wir uns nun den Fans der Nintendo Switch. Mit Bravely Default II hat Nintendo vor kurzem ein neues JRPG veröffentlicht. Bei uns haben drei von euch nun die Chance je einmal das Spiel in der Retail-Version zu gewinnen und sich den Helden des Lichts anzuschließen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Nintendo zum Verlosen zur VerfĂŒgung gestellt.

Bravely Default II das neue JRPG fĂŒr die Nintendo Switch

In Bravely Default II machen sich die vier Helden des Lichts gemeinsam auf den Weg das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Dabei fĂŒhrt der Weg der Abenteurer durch die fĂŒnf Königreiche von Excillant.

Wer jetzt schon mehr zum Spiel erfahren möchte, dem können wir einen Blick in unsere Review empfehlen, dazu folgt einfach diesem Link.

Bei den vier Helden handelt es sich um: Den jungen Seemann Seth, ihn ereilte auf hoher See ein mysteriöses Unheil. Gloria, die Prinzessin des Königreichs Musa. Sie wurde durch böse MĂ€chte zur Flucht getrieben. Der Dritte im Bunde ist der Gelehrte Elvis, er bereist die Welt um Hilfe bei der EntschlĂŒsselung eines magischen Buches, das ihm sein Mentor hinterließ, zu finden. Dazu kommt noch die Söldnerin Adele, Elvis hat sie zum Schutz angeheuert. Doch sie nutzt die Reise auch fĂŒr die Suche nach ihrer verschollenen Schwester.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben wurde gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste/n Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit, auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nĂ€chste Gewinner ermittelt.

Gewinnerermittlung:

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern und unter BerĂŒcksichtigung der richtigen Lösung als Hauptvoraussetzung. Der/die Gewinner/in der Verlosung wird zeitnah per E-Mail ĂŒber den Gewinn informiert. Die AushĂ€ndigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an diese Person oder an gesetzlichen Vertreter bei MinderjĂ€hrigen. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Verlosungsgegenstandes sind nicht möglich. Eventuell fĂŒr den Versand des Verlosungsgegenstandes innerhalb Deutschlands anfallende Kosten ĂŒbernimmt der Betreiber.

Datenschutzbestimmungen:

SĂ€mtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich fĂŒr die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.05.2021, 23:59 Uhr