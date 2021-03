Game2Gether und KFA2 verlosen eine RTX 3080

Ja es stimmt wirklich, zusammen mit KFA2 dürfen wir das verlosen was aktuell fast nirgendwo erhältlich ist: Eine leibhaftige KFA2 GeForce RTX 3080 SG.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von KFA2 zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

In unserem Test haben wir die Karte bereits auf Herz und Nieren geprüft und die OC-Leistung ausgelotet. Alle Details könnt ihr hier nachlesen. Dabei haben wir die RTX 3080 gegen eine stark übertaktete RTX 2080 TI in der Founders Edition antreten lassen. Die erreichte Leistung haben wir sowohl im Benchmark, als auch in diversen Spielen verglichen.

Die RTX 3080 SG von KFA2 kommt ab Werk mit einem sehr gut dimensionierten Kühlkörper mit drei Lüftern und sogar der Option einen vierten Lüfter an der Unterseite zu ergänzen. Was für viele aber sicherlich auch interessant sein dürfte, ist die Kompatibilität mit Wasserkühlblöcken von beispielsweise Alphacool. Auch zu dem Thema lohnt sich ein Blick in unseren Test.

Datenblatt KFA2 RTX 3080 SG:

Chip: GA102-200 „Ampere“

Fertigung: 8 nm

Chiptakt: 1.440 MHz Boost-Takt: 1.725 MHz

Speicher: 10 GB GDDR6X

Speicher-Takt: 9.500 (19.000) MHz

CUDA Cores: 8.704

Schnittstelle: PCIe x16 (PCIe/PCIe 2.x/PCIe 3.0/PCIe 4.0)

Gesamthöhe: Triple-Slot (2,7-Slots)

Kühlung: 3x Axial-Lüfter (92 mm) (RGB beleuchtet)

Anschlüsse: 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1

Externe Stromversorgung: 2x 8-Pin PCIe

TGP: 340 W

Empfohlene Netzteil-Leistung: min. 750 Watt

Abmessungen: 329 x 61 x 130 mm

Besonderheiten: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan RT API, VR Ready, G-SYNC HDR, NVIDIA GPU Boost 4.0, HDCP 2.3, NVIDIA Surround, 3D Vision, Tessellation, PhysX, DLSS 2.0, CUDA, NVENC, Adaptive Vertical Sync, VXGI, Super Resolution, 4K Ultra HD Support, SMP, NVIDIA ShadowPlay, Real-Time Ray Tracing

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben wurde gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste/n Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit, auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Gewinnerermittlung:

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern und unter Berücksichtigung der richtigen Lösung als Hauptvoraussetzung. Der/die Gewinner/in der Verlosung wird zeitnah per E-Mail über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an diese Person oder an gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Verlosungsgegenstandes sind nicht möglich. Eventuell für den Versand des Verlosungsgegenstandes innerhalb Deutschlands anfallende Kosten übernimmt der Betreiber.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 16.04.2021, 23:59 Uhr