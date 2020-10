Game Pass November 2020 – Konsole, PC und Android

Xbox Game Pass November 2020 sorgt für Spielspaß zu Halloween und einen guten Start in den Monat. In diesem Beitrag seht ihr alle Highlights aufgelistet, die Xbox One, Windows 10 PC und Android zu bieten haben. Mitglieder des Abonnements dürfen sich zum Beispiel über Day of the Tentacle Remastered freuen. Unter anderem gibt es dann noch das gruselige Spiel Five Nights at Freddy’s, das nun auch auf Android Smartphones spielbar ist.

Xbox Game Pass November 2020 Konsole

Ab 27. Oktober:

Carto

Ab 29. Oktober:

Day of the Tentacle Remastered

Five Nights at Freddy’s

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

ScourgeBringer

Unruly Heroes

Ab 05. November:

Celeste

Deep Rock Galactic

Eastshade

Knights and Bikes

Ab 17. November:

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 30. Oktober:

After Party

LEGO Star Wars III

Rise & Shine

Tacoma

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Xbox Game Pass Quests

Auch in der zweiten Oktoberhälfte gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind:

Blair Witch (Xbox Game Pass) – Das Böse versteckt sich im Wald, also loggt euch ins Spiel ein und erhaltet 25 Punkte .

(Xbox Game Pass) – Das Böse versteckt sich im Wald, also loggt euch ins Spiel ein und erhaltet . State of Decay 2: Juggernaut Edition (Xbox Game Pass Ultimate) – Eliminiert 25 Zombies und erhaltet 50 Punkte.

