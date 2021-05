Xbox Game Pass Mai 2021 gibt Spielern die freie Auswahl, eine Reise in den heißen Westen zu machen oder auf die Spitze eines eisigen Berges. Außerdem fügt EA Play den aktuellen Titel Fifa 21 der Bibliothek hinzu. Ultimate Abonnenten können die Spiele sogar über die Cloud ausprobieren.

Xbox Game Pass Mai 2021 Konsole

Ab 4. Mai:

Dragon Quest Builders 2

Ab 6. Mai:

FIFA 21

Outlast 2

Steep

Ab 13. Mai:

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Just Cause 4: Reloaded

Psychonauts

Red Dead Online

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Mai:

Alan Wake

Dungeon of the Endless

Final Fantasy IX

Xbox Game Pass Quests

Die Xbox Game Pass Ultimate Quests starten am 4. Mai mit einem schaurig guten Zombie-Thema in die nächste Saison! Auch Star Wars-Fans erwartet an diesem Tag eine besondere Quest, die zwar nur für einen Tag erscheint, dafür aber den vierfachen Punkteregen bringt. Die aktuelle Übersicht der Quests findet ihr jederzeit in der Xbox Mobile App.

Diese Zombie-Quests ab dem 4. Mai zählen doppelt:

Minecraft (150 Punkte): Tötet 20 Zombies oder Monster.

Resident Evil 7: biohazard (150 Punkte): Erhaltet 5 Items.

State of Decay: Year One Survival Edition (150 Punkte): Tötet 11 Zombies.

The Evil Within (150 Punkte): Tötet 3 Gegner.

Trailer zu Red Dead Online.



