FUSER – Trailer zeigt das neue Musikspiel

Vor einigen Jahren begeisterten uns Musikspiele wie Guitar Hero und Rockband. Ende diesen Jahres kommt mit FUSER eine neue Art in die Läden, die Lust auf Mehr macht. Ein Trailer zeigt jetzt frische Szenen aus dem Spiel.

In FUSER mixen wir zahlreiche Songs bekannter Interpreten völlig neu und kreieren so ganz frische Ideen. Über 100 Lieder sind schon bestätigt und zahlreiche Größen sollen dabei vertreten sein. So z.B. Billie Eilish, Fatboy Slim, 50 Cent und The Clash, wir dürfen uns also auf eine spannende Bandbreite verschiedenster Musikgenres freuen.

FUSER entsteht in Zusammenarbeit von Musikspiele-Urgestein Harmonix und NCSOFT. Im Herbst diesen Jahres soll das Spiel für PC, Playstation 4, Xbox One und Switch erhältlich sein. Harmonix denkt auch an eine Umsetzung für PS5 und Xbox Series X.

Offizielle FUSER Webseite