Schon kommenden Sommer gibt es neue Lizenzen bei KAZÉ Anime. Food Wars, How NOT to Summon a Demon Lord und My Next Life as a Villainess erweitern das DVD- und Blu-ray Angebot.

My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom!

Wer in einem Videospiel wiedergeboren wird, kann sich ja meist sicher sein, dort dann eine Heldenrolle einzunehmen. Doch was passiert, wenn einen die Reinkarnation unweigerlich auf die Rolle des Bösewichts festnagelt?

Letzteres ist Catarina aus My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom! passiert. Eigentlich war sie die junge und schöne Tochter eines Herzogs, bis sie sich beim Spielen den Kopf anstößt. Anschließend hat sie nicht nur Schmerzen, sondern erinnert sich auch daran, dass sie ursprünglich aus einer Welt wie der unseren

kam.

Dort war sie eine sehr begeisterte Spielerin sogenannter Otome-Dating-Sims, bei denen eine weibliche Hauptfigur romantische Beziehungen zu attraktiven jungen Männern aufbauen muss. Stunden verbrachte sie damit, ihr Lieblings-Game Fortune Lover zu spielen und alle Routen auszuprobieren. Doch nun ist sie als Teil genau dieser Welt wiedergeboren worden. Allerdings in der Rolle der Feindin der Hauptfigur! Und ihre Routen sehen gar nicht mal so

gut aus: Wenn sie Glück hat, landet sie „nur“ im Exil, wenn sie Pech hat, bedeutet das ihren Tod. Also setzt sie jetzt alles daran, ihr Schicksal bis zum Tag X so zu beeinflussen, dass sie auf alle Fälle nicht sterben muss!

Die zwölfteilige Anime-Serie My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom! ist eine schräge Comedy-Serie, die die typischen Handlungsmuster beliebter Otome-Games gehörig auf den Kopf stellt. Die Anime-Adaption von Studio SILVER LINK. (Strike the Blood) basiert auf der Romanreihe von Satoru Yamaguchi, deren Manga-Umsetzung derzeit bei MangaCult erscheint.

KAZÉ Anime veröffentlicht Catarinas Kampf gegen ihr Schicksal in drei Volumes voraussichtlich ab dem 5. August 2021.

How NOT to Summon a Demon Lord

Takuma ist ein Gaming-Nerd der alten Schule. Eines Tages schläft er beim Zocken seines Lieblings-MMORPGs ein und erwacht plötzlich in dessen Welt Cross Reverie in der Gestalt seines mächtigen Avatars Diablo. Ein Catgirl und eine Elfe streiten sich darum, wer ihn jetzt beschworen und damit das Anrecht auf ihn hat. Ihr Plan scheitert aber an Diablos Magie und macht wiederum die beiden hübschen Mädchen zu seinen Sklaven! Da Takuma keine Ahnung hat, wie man sich in dieser Situation verhält, schlüpft er einfach auch mental in die Rolle von Diablo und verhält sich ganz gemäß seinem Spitznamen „Dämonenkönig“. Mit den zwei Mädels im Gepäck macht er sich auf, neue Abenteuer in Cross Reverie zu erleben!

How NOT to Summon a Demon Lord basiert auf der gleichnamigen Light-Novel-Serie, deren Manga-Fassung seit Ende 2019 bei KAZÉ Manga erscheint. Ab voraussichtlich 19. August veröffentlicht KAZÉ Anime die 12-teilige Adaption auf insgesamt drei Volumes auf DVD und Blu-ray, wobei Volume 1 als Limited Edition mit Sammelbox erscheint.

Food Wars! The Fourth and Fifth Plate

Schwingt die Löffel, bratet die Störche und schlagt auf die Töpfe, Food Wars! ist zurück! Food Wars! The Fourth Plate schließt nahtlos an die Handlung der dritten Staffeln an. Nachdem die Rebellen die Elite 10 des Direktors herausgefordert haben und etliche seiner Freunde bereits besiegt worden sind, muss Souma nun ein neues Team auf die Beine stellen – und das hat es wirklich in sich! Anfangs sieht es auch gut für sie aus, doch dann wendet sich das Blatt … Welche Gruppe hat die besseren kulinarischen Fähigkeiten und kann Gerichte vom besten Geschmack, mit absolutem Wohlgeruch und als wahre Augenweide zaubern?

Der ultimative Kochduell-Anime geht in die nächste Runde! KAZÉ Anime veröffentlicht noch in diesem Jahr Food Wars! The Fourth Plate und im direkten Anschluss Food Wars! The Fifth Plate auf DVD und Blu-ray.

Die 12- bzw. 13-teiligen neuen Staffeln erscheinen jeweils in zwei Volumes. Der genaue Veröffentlichungstermin wird in Kürze bekanntgegeben.

Quelle: KAZÉ PM